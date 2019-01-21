Hasta Çocuklar Ağlayarak Sıra Beklerken Doktor Bilgisayarından Oyun Oynadı

Adana'da bir hastanenin çocuk acil servisinde hasta çocuklar anne ve babalarının kucağında ağlayarak tedavi sırası beklerken, görevli doktorun bilgisayarda iskambil oynadığı görüldü.

ACİL SERVİS DOKTORUNUN RAHATLIĞI 'PES' DEDİRTTİ

Alınan bilgiye göre olay, 19 Ocak akşamı bir kamu hastanesinde yaşandı. Çocukları hastalanan ebeveynler, çocuk acil servisi olan hastaneye gitti. Ancak çocuk acile girdiklerinde bir süre doktoru beklemek zorunda kaldılar. Bu sırada çocuklar ağrılarının da etkisiyle ağlamaya başladı. Bu arada, serviste bir doktorun bilgisayarda internet üzerinden iskambil oynadığı görüldü.

ÇARESİZ VATANDAŞLAR BEKLEMEYE DEVAM ETTİ

Vatandaşlar biraz sonra kendilerine bakacak bir doktorun geleceğini düşünerek beklemeye devam etti. Zaman geçmesine rağmen bekledikleri doktor bir türlü gelmeyince, bir vatandaş ise internet üzerinden iskambil oynayan doktoru cep telefonuyla görüntüledi. Bu görüntülerin ortaya çıkması üzerine doktorun o sırada hastanede temizlik yapıldığını, bu nedenle hastalara bakılmadığını ileri sürdüğü öğrenilirken, hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA