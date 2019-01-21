Hasta Çocuklar Ağlayarak Sıra Beklerken Doktor Bilgisayarından Oyun Oynadı
Adana'da bir hastanede, ağlayarak tedavi sırası bekleyen çocuklara aldırmayan doktor, bilgisayarından iskambil oynamaya devam etti.
Adana'da bir hastanenin çocuk acil servisinde hasta çocuklar anne ve babalarının kucağında ağlayarak tedavi sırası beklerken, görevli doktorun bilgisayarda iskambil oynadığı görüldü.
ACİL SERVİS DOKTORUNUN RAHATLIĞI 'PES' DEDİRTTİ
Alınan bilgiye göre olay, 19 Ocak akşamı bir kamu hastanesinde yaşandı. Çocukları hastalanan ebeveynler, çocuk acil servisi olan hastaneye gitti. Ancak çocuk acile girdiklerinde bir süre doktoru beklemek zorunda kaldılar. Bu sırada çocuklar ağrılarının da etkisiyle ağlamaya başladı. Bu arada, serviste bir doktorun bilgisayarda internet üzerinden iskambil oynadığı görüldü.
ÇARESİZ VATANDAŞLAR BEKLEMEYE DEVAM ETTİ
Vatandaşlar biraz sonra kendilerine bakacak bir doktorun geleceğini düşünerek beklemeye devam etti. Zaman geçmesine rağmen bekledikleri doktor bir türlü gelmeyince, bir vatandaş ise internet üzerinden iskambil oynayan doktoru cep telefonuyla görüntüledi. Bu görüntülerin ortaya çıkması üzerine doktorun o sırada hastanede temizlik yapıldığını, bu nedenle hastalara bakılmadığını ileri sürdüğü öğrenilirken, hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı.
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İşte böylelerini döveceksinCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH BELANI VERSİN ADANA. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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adana askin tufekci hastanesi sağlık personelleri oldukca kotu ınsanlara kotu davranuyorlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bırakın adamı okeye dönüyorsa ne yapsın adam hastaya sonrada bakabilirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Devlet malı deniz yemeyen keriz. . Ülkedeki bu kafa olduğu sürece daha çok karıştırırlar bu ülkeyiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır