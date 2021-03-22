Hasibe Eren kimdir? Hasibe Eren kaç yaşında?

Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizileriyle adını oldukça duyuran ve oyunculuğuyla insanları mest eden Hasibe Eren kimdir? Hasibe Eren kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Daha çok komedi projelerinde yer alan ve adından oldukça söz ettiren Hasibe Eren hayatı ve biyografisi nedir?

Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizileriyle adını oldukça duyuran ve oyunculuğuyla insanları mest eden Hasibe Eren kimdir? Daha çok komedi projelerinde yer alan ve adından oldukça söz ettiren Hasibe Eren kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hasibe Eren hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HASİBE EREN KİMDİR?

Hasibe Özlem Eren (d. 6 Haziran 1975), Türk oyuncudur.

İstanbul Üniversitesi Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık bölümünü bitirdi. Daha sonra Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nü bitirdi. 2010 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans programından mezun olmuştur.

1996'da Show TV'de yayınlanan Sıdıka dizisi ile ünlendi. 1996'dan bu yana, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları çocuk eğitim biriminde görev yapmaktadır.

Anlat İstanbul filminde, Külkedisi bölümünde oynadı. Ayrıca, bu filmde Ece Hakim'e ve Azra Akın'a, Babam ve Oğlum filminde ise, Ege Tanman'a oyuncu koçluğu yaptı. 2006'da Avrupa Yakası adlı dizide Makbule rolünü üstlendi. 2007 ve 2008'de de aynı rolü oynadı.

24'ün aktüalite programı Bir Zamanlar Türkiye ile 2008'de televizyon sunuculuğuna adım attı. 2010-2011 yılları arası TRT 1'de yayınlanan Yerden Yüksek adlı dizide Gülizar rolünü canlandırmıştır. 2011-2014 yılları arası Kanal D'de yayınlanan Yalan Dünya dizisinde Gülistan rolünü oynamıştır. ATV'de yayınlanan ve 25 Mayıs 2016 tarihinde final yapan Aile İşi dizisinde Emel rolünü canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Arzunun Onda Dokuzu

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Rumuz Goncagül

Yeditepeli Aşk

FİLMOGRAFİ

Jet Sosyete Pelin Soner/ Şennur Yılmaz/ Gülnur Kühn 2018-2020

Türk Malı Bakiye Çekirdek 2017

Aile İşi Emel 2016

Kara Bela Kudret'in karısı 2015

Pazarları Hiç Sevmem Reyhan 2012

Yalan Dünya Gülistan 2011-2014

Yerden Yüksek Gülizar 2010

Adab-ı Muaşeret

Anlat İstanbul

Kıskanmak 2009

Usta Hilal 2008

Avrupa Yakası Makbule Kıral 2006-2009

Yağmur Zamanı Turna 2004

Oyuncak Fabrikası 2003

Kibar Ana 2002

Canım Kocacığım 2002

Aşk Meydan Savaşı İclal 2002

Şaşı Felek Çıkmazı Nurşim 2000

Sıdıka Sıdıka Saka 1997

ÖDÜLLERİ

(2007) 34. Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü