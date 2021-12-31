Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'na katılacak. Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda gündem olan Hasan Karakaya hakkında Hasan Karakaya kimdir? Hasan Karakaya yaşıyor mu, öldü mü? Hasan Karakaya hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi. Peki, Hasan Karakaya kimdir?

HASAN KARAKAYA KİMDİR?

Hasan Karakaya (1957, Salihli – 30 Aralık 2015, Medine), Türk gazeteci. Yeni Akit gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı olarak görev yapıyordu.

1957 yılında Manisa ilinin Salihli ilçesinin bir köyünde doğmuştur. İlkokul eğitimini Salihli'de tamamladıktan sonra imam hatip lisesine gitmek istedi ancak gidemedi(kaynak yok), Lise eğitimiden sonra Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nda okudu.

Öğrencilik yıllarında gazetelere edebi yazılar yazdı. İlhan Bardakçı'nın önerisi üzerine Barış gazetesinde yazdı, sonra yazı işleri müdür yardımcısı olarak Yenigün gazetesine geçti, buradan da Başkent gazetesine geçti ve bir yıl sonra (22 yaşında) gazetenin yazı işleri müdürü oldu.

Başkent gazetesinde 2 yıl çalıştıktan sonra Millî Gazete'de 8 yıl, Türkiye gazetesinde 9 yıl çalıştı. 1995 yılında Akit (Anadolu'da Vakit, Yeni Akit) gazetesine geçti ve ölümüne kadar ayrılmadı. Hasan Karakaya, 3 Nisan 2013 tarihinde AKP hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik akil insanlar listesine Ege Bölgesi'nden girmiştir.

Yazdığı yazıların ve Yeni Akit gazetesinin üslubu nedeniyle birçok kişi tarafından eleştirildi. Taner Kışlalı'yı hedef gösterdiği ve suikastına neden olduğu suçlamalarına karşı çıktı. Yazılarında halkın dilini kullandığını ve başka yazarların üslubunu gerekçe göstererek kendini savundu.

Ölümü

Hasan Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gezisine katılmak üzere Suudi Arabistan'da bulunduğu 30 Aralık 2015'te Medine'de kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi 1 Ocak 2016'da Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.

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