Harry Potter'ın yazarı JK Rowling, nöroloji araştırma merkezine 15 milyon sterlin bağışladı

12.09.2019 10:49

Harry Potter'ın yazarı JK Rowling, 45 yaşında kaybettiği annesinin adına kurduğu nöroloji araştırmaları merkezine 15,3 milyon sterlin (yaklaşık 18,8 milyon dolar) bağışladı.

Edinburgh Üniversitesi'ndeki Anne Rowling Rejeneratif Nöroloji Kliniği, 2010 yılında JK Rowling'in 10 milyon sterlinlik bağışıyla kurulmuştu.

Anne Rowling 1990'da MS hastalığına bağlı komplikasyonlardan ölmüştü.

Klinikte motor nöron (MND), Parkinson ve demans dahil bir dizi nöroloji hastalığının tedavisiyle ilgili araştırmalar yapılıyor.

Romanları devlet yardımıyla geçinirken yazmaya başladı

JK Rowling, büyücü çocuk Harry Potter'ın öyküsünü Edinburgh'daki kafelerde, sosyal yardımıyla geçinirken yazmaya başlamıştı.

Harry'nin Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki maceralarını anlatan yedi romanla bunlardan uyarlanan film ve müzikaller ve hediyelik eşyalardan milyarlarca dolarlık gelir elde edildi.

İngiltere'de yayımlanan Sunday Times gazetesinin en varlıklı kişiler listesine giren JK Rowling'in 750 milyon sterlinlik (yaklaşık 925 milyon dolar) bir serveti olduğu tahmin ediliyor.

Yazar, farklı yardım kuruluşlarına yaptığı milyonlarca sterlinlik yardımlarıyla biliniyor.