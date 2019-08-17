Harbiye'de konser veren Linet, oryantal şovuyla hayranlarından tam not aldı

17.08.2019 11:52

Başarılı sanatçı Linet, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde büyük bir şova imza attı. Konser hazırlıklarına 2 ay önce başlayan Linet, sahnede 40 şarkı söyledi. Linet şarkılarının yanı sıra dans şovlarıyla da izleyenleri kendine hayran bıraktı.

ORYANTAL ŞOV YAPTI

3 saat sahnede kalan Linet'e bir ara da ünlü dansöz Didem eşlik etti. 44 yaşındaki Linet, beyaz şifon elbisesiyle yaptığı oryantal dansla hayranlarının beğenisini kazandı.

HADİSE'NİN SÖZLERİNE CEVAP VERDİ

Meslektaşı Hadise'nin söylediği "Mekanın sahibi geldi" sözlerine seyirci karşısında cevap veren şarkıcı "Harbiye'nin gerçek sahipleri sizsiniz" dedi.

BEYAZ TRANSPARAN ELBİSE GİYDİ

Kendinden önce sahneye çıkan Rubato grubu ile birlikte düet yapan sanatçı, 'Ölüyorum kederimden', 'Sen Ağlama', 'Kavgam' şarkılarını seslendirdi. Rubato gurubundan sonra sahneyi devralan başarılı sanatçı, sahneye ünlü modacı Züleyha Kuru imzalı beyaz transparan mini elbisesiyle çıktı.