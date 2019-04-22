Hapis Cezası Alan Ahmet Kural'dan İlk Açıklama: Sıla Erkeğe ve Kadına Şiddete Bayılır

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması bugün gerçekleştirildi. Mahkeme Ahmet Kural'ın tanıklarını dinlemeyi reddetti. Oyuncu bu durum karşısında gerginleşince sesini yükseltti ve Sıla'ya karşı bazı suçlamalarda bulundu. Mahkeme sonucunda Ahmet Kural, 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı

Adliye önünde açıklama yapan Kural, "Sıla erkeğe ve kadına şiddete bayılır. Olayın peşini bırakmayacağım" diyerek Sıla'ya meydan okudu.

"ERKEĞE VE KADINA ŞİDDET UYGULAMAYA BAYILIR"

Mahkeme sonrası açıklama yapan Kural, "Ceza yok. Şiddette kesinlikle bulunmadım ama bu iki sevgili arasında olan bir şeydi. Benim daha önceden yaptığım bir hatanın belgesini almış gelmiş buraya elinde sallıyor. Ayrıca ağıt yakıyorum diye Anadolu Kadınlarına saygısızlık yaptı. Ağıt Anadolu'da ölünün arkasından yakılıyor. Bu saygısızlık. Kendisi erkeğe de kadına da şiddet uygulamaya bayılır. Hem psikolojik hem de fiziki şiddet. Bu bir intikam davası artık. Bu mevzu burada bitmedi. Temyize gideceğiz."

"BENDEN SONRASI TUFAN"

Ahmet Kural Sıla ve Hazer Amani ilişkisi için de 'Benden sonrası Tufan arkadaşlar' açıklamasında bulundu.

"ADİL BİR DAVA OLMADI"

Ahmet Kural'ın avukatı mahkeme çıkışında şu açıklamayı yaptı:

"Aldığı cezalar ertelendi. Taleplerimizin hepsi reddedildi. Savunma hakkı kullandırılmadı. Adil bir dava olmadı. Son anda Ahmet Bey'in komşusu geldi tanık olmak için. O sabah beş buçukta namaz kılmak için kalkmış ve o sırada Sıla Hanım'ı evden çıkarken görmüş. Sıla Hanım gayet iyi görünüyormuş. İşte bu sanık davayı değiştirecek bir sanıktı ama konuşmasına izin vermediler. Bizi susturdular. Sıla Hanım 45 dakika şiddet gördüğünü açıkladı ama şiddet gören insan hiçbir şey olmamış gibi öyle evden elini kolunu sallayarak çıkamaz."

SILA'NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Sıla ve Avukatı Rezan Epözdemir, mahkeme çıkışında açıklama yaptı:

Bugün duruşmada mahkemeye karar verdirmemeye çalıştılar. Adil yargılanmayı engellemeye çalıştılar. Münevver Karabulut cinayetinde mağdur aile tarafındaydık. Diyorlardı ki "Şiddet gören kadınlar neden hakkını aramıyor?". Kadın hakkını arayınca, daha çok toplum tarafından psikolojik şiddet görüyor. Linç ediliyor e bu kadın nasıl hakkını arasın? Ama kadınlar Sıla gibi yapıp haklarını arasınlar. Hukuk hepimize lazım.

"MANİPÜLASYONA UĞRADIM"

Avukatından sonra açıklama yapan Sıla ise şunları söyledi: "Türk Adelet'ine çok teşekkür ediyorum. Benim için ve bu pozisyona düşmüş diğer kadınlar için güven verici. Zor ve tramvatik bir dönem geçirdim. Türlü iftiralara uğradım. Dünya kadar manipülasyona uğradım. Sahiden bugün adalet beni yüreklendirdi. Her ne kadar ekonomik özgürlüğüm de olsa, güçlü görünsem de hiç kolay değildi. Çok zor dönemler yaşadım ama susmak iyi bir fikir değil. Kendi başınıza gelen bir şeyi anlatarak belki birilerinin hayatını kurtarabilirsiniz. Bu yüzden herkese mümkün mertebe herkese cesur olmayı salık veriyorum.

Ama ben yargının çok adil olduğu kaanatindeyim. Bana yapılan suçlamalar komik ama ilk değil. Beni artık şaşırtmıyor açıkçası."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.