Hanife Gürdal, takipçilerinin 'Sanayide mi işe başladınız?' sorusuna sinirlendi: Bir tek akıllı sizsiniz!

02.11.2019 21:06

Bir dönem katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran ve geçtiğimiz aylarda açılan Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Erzurum'da olduğu anları Instagram hikayesinden paylaşan Gürdal, takipçilerinin 'Sanayide mi işe başladınız?' sorusuna sinirlendi ve "Bir tek siz akıllısınız. Hayır canım arabamız arızalandı. O yüzden yaklaşık 2 saattir sanayideyiz." yanıtını verdi.

SORU KARŞISINDA OLDUKÇA SİNİRLENDİ

Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan ve binlerce hayranı olan Hanife Gürdal bu kez takipçilerine sert çıkıştı. Her anını paylaşan ve bu kez Erzurum'a gittiğini belirten Hanife Gürdal 'Sanayide mi işe başladınız?' sorusuna oldukça sinirlendi. Hanife Gürdal takipçilerine 'Bir tek siz akıllısınız.Hayır canım arabamız arızalandı. O yüzden yaklaşık 2 saattir sanayideyiz." ifadelerini kullandı.

SEVGİLİSİNİN KUCAĞINA ATLAYARAK BOYNUNA SARILDIĞI ANLARI PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Hanife Gürdal, dün çekim için gittiği Trabzon'da sahilde sevgilisinin kucağına atlayarak boynuna sarıldı. Gürdal bu anları da "Şimdi hastanedeyiz çünkü kemikleri çatladı" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.

Trabzon'daki çekimlerden sonra takipçileriyle soru-cevap yapan Gürdal, bir kullanıcının 'Ne ile geçiniyorsun?' sorusuna "Ayda bir kendim için yardım topluyorum. Kızılay'dan falan kendime bağış istiyorum" diyerek tepki göstermişti.