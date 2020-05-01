Hangarda çıkan yangında 3 gyrokopterten 1'i kül oldu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir hangarda çıkan yangında 3 'gyrokopter'den biri kullanılmaz hale geldi, ikisinde ise hasar oluştu.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir hangarda çıkan yangında 3 'gyrokopter'den biri kullanılmaz hale geldi, ikisinde ise hasar oluştu.

Yangın, saat 18.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi'nde Ümit Ercan'a ait havacılık şirketinin hangarında bilinmeyen nedenle çıktı. Hangardan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında, hangarda bulunan 3 gyrokopterden biri tamamen yanarken, ikisi ise zarar gördü.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA