Hande Soral kimdir, kaç yaşında? Hande Soral'ın eşi ve kardeşi kimdir?

Televizyon ekranlarının sevilen oyuncularından olan Hande Soral, pek çok yapımda yer almıştır ayrıca özel hayatıyla da dikkat çekmektedir. Peki, Hande Soral kimdir? Hande Soral'ın kardeşi kimdir?

2 Şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bir tesadüf eseri oyuncu olan Hande Soral, Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Armi karakteriyle büyük beğeni toplamıştır.

TRT 1'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun karakterine hayat veren Hande Soral hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hande Soral kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan "Küçük Kadınlar" isimli diziyle oyunculuğa başladı. Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı. 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Çalıkuşu" dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Hande Soral, 2015 yılında "Birleşen Gönüller" adlı sinema filminde Cennet karakterini canlandırdı.

Hande Soral bu sezon Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterini canlandırıyor.

2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Evlat Kokusu isimli dizide Zeynep karakteriyle başrol oynayan Hande Soral, son olarak İsimsizler dizisinde Handan rolüyle izliyicilerin karşısına çıkmıştı.

Hande Soral, TRT 1 ekranlarında oynayan Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge karakterine hayat vermektedir.

HANDE SORAL'IN EŞİ KİMDİR?

14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştiren Hande Soral, 1.60 metre boyunda, 54 kilo ve Kova burcudur.

HANDE SORAL DİZİLERİ

Diriliş Ertuğrul (İlbilge) (TV Dizisi) – 2018

İsimsizler (Handan) (TV Dizisi) – 2017

Tahin Pekmez (TV Filmi) – 2017

Evlat Kokusu (Zeynep Gündoğan) (TV Dizisi) – 2017

Kalbim Yangın Yeri (Leyla Günsoy) (TV Dizisi) – 2016

Biz Size Döneriz (Lale) (Sinema Filmi) – 2016

Yılanların Öcü (1. ve 2. sezon) (Fatma) (TV Dizisi) – 2014

Birleşen Gönüller (Genç Cennet) (Sinema Filmi) – 2014

Çalıkuşu (Azelya) (TV Dizisi) – 2013

Fatih (Gevher) (TV Dizisi) – 2013

Gizli Oturum (Kısa Film) – 2012

Böyle Bitmesin (1. ve 2. sezon) (Nilay) (TV Dizisi) – 2012-2013

Budala (Seslendirme) (TV Dizisi) – 2012

Alev Alev (Ümran) (TV Dizisi) – 2012

Bir Günah Gibi (Figen) (TV Dizisi) – 2011

Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı) – 2010

Küçük Kadınlar (1., 2. ve 3. sezon) (Armağan Gezici) – 2008-2009-2010

Komedi Dükkanı (2. Sezon) (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi) – 2008