Hande Erçel'in Makyajsız Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu

Oyuncu Hande Erçel, makyajsız halde görüntülendi. Güzel oyuncunun bu hali, sosyal medyada çok konuşuldu.

MAKYAJSIZ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz aylarda annesini kaybeden ve uzun süre kendisini toparlamaya çalışan Erçel, başrolünü oynadığı dizi dışında magazin ekranına adeta ara vermişti. Bir dergi çekimi ve sonrasındaki Maldivler tatili ile toparlandığının müjdesini veren güzel oyuncu, makyajsız halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"DOĞAL HALİN ÇOK GÜZEL"

Hande Erçel'in makyajsız hali bazı takipçileri tarafından eleştirilirken bazı takipçileri tarafından çok beğenildi. Erçel'in fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Doğal halin çok güzel. Hiç makyaj yapmana gerek yok bence." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Hande Erçel de makyaj güzeli çıktı." yorumunu yaptı.