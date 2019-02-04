Hande Erçel ile Murat Dalkılıç Barıştı

Geride bıraktığımız haftalarda annesini kanser hastalığından dolayı kaybeden güzel oyuncu Hande Erçel'in, eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile barıştığı ortaya çıktı.

SEVGİLİSİNİ BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADI

Annesinin cenazesinin ardından dizi seti dışında hiçbir yerde görüntü vermeyen Erçel, kendisini yalnız bırakmayan ve en kötü gününde yanı başında olan Dalkılıç'ın bu tavrına kayıtsız kalamadı. İlişkilerini yeniden gözden geçiren çift, barışma kararı aldı. Popçu sevgilisi Murat Dalkılıç, yas tutan Erçel'i yalnız bırakmıyor ve şu günlerde ünlü oyuncunun Ulus'taki evinde kalıyor.