Hande Erçel'i, Babasının Yanında Utandıran Soru
Babasıyla kol kola yürüyen güzel oyuncu Hande Erçel, barıştığı sevgilisi Murat Dalkılıç sorusu karşısında utandı.
Geçtiğimiz hafta yurt dışı tatili sırasında babasını özleyen ve not paylaşan Hande Erçel, babasıyla kavuştu. Geçen gün Yeniköy'de babası ile görüntülenen oyuncu Hande Erçel'e sevgilisi Murat Dalkılıç ile ilgili sorular yöneltildi.
SORU KARŞISINDA ŞAŞIRDI
Yeniköy'de babasıyla görüntülenen Hande Erçel muhabirlerin "Eski sevgiliniz Murat Dalkılıç ile barıştınız. Evlilik kararı aldığınız doğru mu?" sorusu karşısında şaşırdı. Bu sırada babasına bakıp gülümsedi.
ANNESİNİN VEFATINDAN SONRA BARIŞTILAR
Aşk yaşadıkları günden itibaren birçok kez ayrılık haberleri yapılan ikili, Hande Erçel'in annesinin vefatından sonra barışmıştı.
YORUMLAR (13)
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babasının yaninda giydiği etekle utanmiyor sorulan soruylami utanıyor düşündürücüCevap Yaz 24 1 Yayından Kaldır
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Gereksiz kişiliklerCevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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Yokken ise geceyi nerde geçirdin derlerCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Kiz cagiz utanmis kotu birsey mi utanmak cahillik basa bela . . . . . . . .Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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böyle rezil evlatlarlar yüzünden ahirette anne babaların başı çok ağrıyacak.Cevap Yaz 15 3 Yayından Kaldır