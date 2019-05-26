Hande Erçel'i, Babasının Yanında Utandıran Soru

Hande Erçel'i, Babasının Yanında Utandıran Soru

Babasıyla kol kola yürüyen güzel oyuncu Hande Erçel, barıştığı sevgilisi Murat Dalkılıç sorusu karşısında utandı.

Geçtiğimiz hafta yurt dışı tatili sırasında babasını özleyen ve not paylaşan Hande Erçel, babasıyla kavuştu. Geçen gün Yeniköy'de babası ile görüntülenen oyuncu Hande Erçel'e sevgilisi Murat Dalkılıç ile ilgili sorular yöneltildi.

SORU KARŞISINDA ŞAŞIRDI

Yeniköy'de babasıyla görüntülenen Hande Erçel muhabirlerin "Eski sevgiliniz Murat Dalkılıç ile barıştınız. Evlilik kararı aldığınız doğru mu?" sorusu karşısında şaşırdı. Bu sırada babasına bakıp gülümsedi.

ANNESİNİN VEFATINDAN SONRA BARIŞTILAR

Aşk yaşadıkları günden itibaren birçok kez ayrılık haberleri yapılan ikili, Hande Erçel'in annesinin vefatından sonra barışmıştı.

Hande Erçel'i, Babasının Yanında Utandıran Soru
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