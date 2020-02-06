Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!

06.02.2020 21:41 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:41

Hande Ataizi, gazetecilerin evlilikle ilgili sorularına "Bu benim 3. evliliğim olacak. Biz Dinç (Aydoğdu) ile birlikte düğün yapmama kararı aldık. Yurt dışında nikah kıyacağız. Keramet gelinlik ya da düğünde değil. Onun için son kararımız bu." verdiği yanıtla şaşırttı.

Marsilya'da evlenecekler

2. Sayfa'nın haberine göre; Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'nun Mayıs ayında Fransa'nın Marsilya şehrinde evleneceği iddia edildi.



