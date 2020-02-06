Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
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Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!

Oyuncu Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu öncekıi akşam Özgür Masur'un defilesinde görüntülendi. Evlilik hazırlığı yapan çiftin radikal bir karar aldığı ortaya çıktı

06.02.2020 21:41 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:41
Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!

, gazetecilerin evlilikle ilgili sorularına "Bu benim 3. evliliğim olacak. Biz Dinç (Aydoğdu) ile birlikte düğün yapmama kararı aldık. Yurt dışında nikah kıyacağız. Keramet gelinlik ya da düğünde değil. Onun için son kararımız bu." verdiği yanıtla şaşırttı.

Marsilya'da evlenecekler

2. Sayfa'nın haberine göre; Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'nun Mayıs ayında Fransa'nın Marsilya şehrinde evleneceği iddia edildi.

Kaynak: Snob Magazin

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