Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

05.09.2019 10:57

OÄŸlu Leon'un babasÄ± Benjamin Harvey'den geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l boÅŸanan Hande Ataizi, kendisinden 21 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼kDinÃ§ AydoÄŸdu ile yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±.

YENÄ° AÅKIYLA GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°

Oyuncu Hande Ataizi, 8 EylÃ¼l 2012'de evlendiÄŸi gazeteci Benjamin Harvey'le, 6 Mart 2018'de anlaÅŸmalÄ± olarak boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Ataizi, oÄŸlunun etkilenmemesi iÃ§in eski eÅŸinin soyadÄ±nÄ± kullanmak istemesiyle gÃ¼ndemde bir sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu. BoÅŸandÄ±ktan sonra Ã¶zel hayatÄ±yla gÃ¼ndeme gelmeyen gÃ¼zel oyuncu, yen aÅŸkÄ±yla NiÅŸantaÅŸÄ± sokaklarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

SPOR SALONUNDA TANIÅTIÄI Ä°DDÄ°A EDÄ°LDÄ°

Ataizi'nin sevgilisi DinÃ§ AydoÄŸdu ile spor salonunda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla olay olan 45 yaÅŸÄ±ndaki Hande Ataizi, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne oldukÃ§a Ã¶zen gÃ¶steriyor. Ã–yle ki haftanÄ±n 6 gÃ¼nÃ¼ spor salonunda olan Ataizi'ye "21 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k sevgilisinin yanÄ±nda oldukÃ§a genÃ§ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor" yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.