Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

Oyuncu Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile aşk yaşamaya başaldı. İkili Nişantaşı'nda görüntülendi.

05.09.2019 10:57
Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

OÄŸlu Leon'un babasÄ± Benjamin Harvey'den geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l boÅŸanan Hande Ataizi, kendisinden 21 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼kDinÃ§ AydoÄŸdu ile yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±.

YENÄ° AÅKIYLA GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°

Oyuncu Hande Ataizi, 8 EylÃ¼l 2012'de evlendiÄŸi gazeteci Benjamin Harvey'le, 6 Mart 2018'de anlaÅŸmalÄ± olarak boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Ataizi, oÄŸlunun etkilenmemesi iÃ§in eski eÅŸinin soyadÄ±nÄ± kullanmak istemesiyle gÃ¼ndemde bir sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu. BoÅŸandÄ±ktan sonra Ã¶zel hayatÄ±yla gÃ¼ndeme gelmeyen gÃ¼zel oyuncu, yen aÅŸkÄ±yla NiÅŸantaÅŸÄ± sokaklarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

SPOR SALONUNDA TANIÅTIÄI Ä°DDÄ°A EDÄ°LDÄ°

Ataizi'nin sevgilisi DinÃ§ AydoÄŸdu ile spor salonunda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla olay olan 45 yaÅŸÄ±ndaki Hande Ataizi, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne oldukÃ§a Ã¶zen gÃ¶steriyor. Ã–yle ki haftanÄ±n 6 gÃ¼nÃ¼ spor salonunda olan Ataizi'ye "21 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k sevgilisinin yanÄ±nda oldukÃ§a genÃ§ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor" yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.

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