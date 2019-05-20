Vicdansız Koca, Resmi Nikahsız Hamile Eşini Otomobilden Attı
Resmi nikahı olmayan kocası tarafından otomobilden atılan hamile kadın, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan hamile kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, eşini otomobilden atan vicdansız koca, kayıplara karıştı.
Adana'da resmi nikahı olmayan kocası tarafından otomobilden atılan 3 aylık hamile kadın,olay yerine gelen polisin ambulans çağırması üzerine hastaneye kaldırıldı. Kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, gözü dönmüş koca kayıplara karıştı.
OTOMOBİLLE GEZERKEN TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
Olay Adana'nın Çukurova ilçesi, Karslılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, resmi nikah olmadan C.Y. ile evlenen 3 aylık hamile A.E. (32), dün otomobil ile gezmeye çıktı. Ancak gezerken C.Y. eşini kıskandığı için aralarında tartışma çıktı.
HAMİLE EŞİNİ DARP EDİP OTOMOBİLDEN ATTI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası C.Y. eşini darp edip otomobilden aşağı attı. Bunun üzerine hamile kadını gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis kadın hamile olduğu için ambulans çağırdı.
HAMİLE KADININ DURUMU İYİ
Kadın, olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Zanlı ise polis tarafından her yerde aranıyor.
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senin gibi erkeğin allahh taaa belasını versinnnCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Boyle erkeklik olmaz olsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ADANACevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Neden resmi nikah kıydırmadan karı koca oluyorsunuz acabaCevap Yaz 6 1 Yayından KaldırSEN OSSURUK YARGILA: mutta nikahı zor geliyor olabilir4 Yayından Kaldır