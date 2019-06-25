Hamdi Alkan, Enis Fosforoğlu'nun tabutuna sarılan eşinin fotoğrafını çekti

Sinema ve tiyatro oyuncusu Enis Fosforoğlu, cumartesi akşamı geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta sanatçı için dün sevenlerinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Törende ise Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'in tabuta sarıldığı sırada fotoğrafını çekmesi tepkilere neden oldu.

TARTIŞMA YARATAN FOTOĞRAF

Son dönemde cenazelerde ünlülerle fotoğraf çektirme merakı büyük tepkilere neden olurken, Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel Alkan'dan tartışma yaratan bir görüntü geldi.

FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Dün Enis Fosforoğlu'nun cenazesinde farklı durum yaşandı. Yönetmen Hamdi Alkan, tabuta kapanıp, gözyaşı döken oyuncu eşi Selen Görgüzel'i böyle görüntüledi. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüye ise tepkiler gecikmedi.

"HOCAMLA SON SAHNEM"

Öte yandan Selen Görgüzel Alkan Enis Fosforoğlu için sosyal medya hesabından "Hocamla son sahnem" diyerek veda paylaşımı yaptı.