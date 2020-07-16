Halüsinasyon nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla halüsinasyon mu, halüsünasyon mu? Halüsinasyon ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "halüsinasyon". Peki, halüsinasyon nasıl yazılır? TDK'ya göre halüsünasyon mu, halüsinasyon mu yazılır?

Halüsinasyon kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, halüsinasyon TDK'ya göre nasıl yazılır? Halüsinasyon nasıl yazılır? Halüsinasyon mu, halüsinasyon mu? TDK'ya göre halüsinasyon kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE HALÜSİNASYON NASIL YAZILIR? Halüsünasyon: Yanlış Halüsinasyon: Doğru TDK'YA GÖRE HALÜSİNASYON NE DEMEK? halüsinasyon isim, ruh bilimi, Fransızca hallucination Sanrı.