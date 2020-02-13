Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı

13.02.2020 18:55 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:03

Birçok gecekondu bölgesinde yoksul ailelerin bakkal borçlarını kapatan ve çok sayıda yardımda bulunan gizemli hayırseverin kimliğinin İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Erdoğan Uludağ olduğu iddia edilmişti.

"ROBİN HOOD'U TANIYORUM AMA İSMİNİ AÇIKLAMAMI İSTEMİYOR"

Gündeme bomba gibi düşen iddia ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü sanatçı Haluk Levent, "Sevgili Erdoğan kardeşimiz de bir hayırsever ve o da zaten Robin Hood olmadığını söyledi.Ben ise Robin Hood'u tanıyorum. O isterse ismini açıklarım ama istemiyor." ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'in gerçek "Robin Hood"u tanıdığını açıklamasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına çok sayıda yorum geldi. Sanatçının takipçileri Haluk Levent'ten gerçek "Robin Hood"un kimliğini açıklamasını istediler.