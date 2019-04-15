Haluk Levent'in Yatak Pozu Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

AHBAP Genel Başkanı olarak sayısız insana yardım eden Haluk Levent, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Levent, son olarak yatak pozu ile sosyal medyayı bir birine kattı.

ODTÜ BAHAR ŞENLİKLERİNİN İPTALİNE KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Kısa süre önce ODTÜ'nün geleneksel bahar şenliklerinin iptal edilmesine yönelik yaptığı paylaşım ve çağrıyla, büyük bir hareketin öncülüğünü üstlenen Haluk Levent, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

'BENİM NEYİM EKSİK'

Genellikle yardım çağrılarıyla sosyal medyada büyük bir kitlenin dikkatini çeken Levent, esprili paylaşımlar yapmayı da aksatmıyor. Bu kez de dünyaca ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu yatak pozu akımına rock yıldızı da katıldı. Yatakta çekilmiş fotoğrafını paylaşarak: ''Sayfama "yatak pozu sosyal medyayı salladı" haberleri düşüyor. Başka sanatçılar yatakta şuh pozlar verirken bana gelince "sen abimizsin sen bizdensin" vs.. Benim neyim eksik ha neyim?? Bu sebeple saat 10 dakika sonra yatak fotosu paylaşıyorum.'' dedi.

"ARTIK BENİM DE YATAK POZUM VAR"

Paylaşımın devamına; ''Artık benim de bir yatak pozum var. Yarın sabah Magazin sayfalarında yerimi alacağımı umud ediyorum . Vallahi çok uzun zamandır yapmayı düşündüğüm bir şeydi sonunda oldu…'' şeklinde not düştü.

ERKEK TAKİPÇİLERİNİN TEPKİLERİNE MARUZ KALDI

Yatak paylaşımının ardından erkek takipçilerinin yaptığı yorumlar karşısında şaşkınlığa uğrayan Levent, bunu da '' Oğlum size ne oluyor ? İyi misiniz ?'' şeklindeki paylaşımla dile getirdi.