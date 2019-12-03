: Haluk Bilginer'e eski sevgili ve eski eşten özel tebrik

03.12.2019 07:47 | Son Güncelleme: 03.12.2019 07:47

Haluk Bilginer'in "Şahsiyet" dizisiyle "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Aktör Ödülü"nü kazanması ülkemize büyük gurur yaşattı. Bilginer, ödülü Aşkın Nur Yengi ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Nazlı'ya ithaf etti.

Ödül sonrası duygularını anlatan sanatçı, havalimanında sevgi seliyle karşılandı. Ünlü oyuncu bir polis memurunun "Selfie yapabilir miyiz?" isteğine ise espriyle karşılık verdi. Başarısıyla Türkiye'yi bir araya getirdiği hatırlatılan usta aktör, yaşadığı sevinci paylaştı.

Oyuncu İrem Sak, Haluk Bilginer ödül aldıktan sonra "İrem dese, gel arada Emmy'nin tozuna al, derim Haluk bey, kaç gibi müsait ev, en güzel fiber bezlerimle ordayım derim" şeklinde tweet atmıştı.

Haluk Bilginer, popülerliğin başarı olamadığının altını çizdi.

Aşkın Nur Yengi eski eşi Haluk Bilginer'in aday olduğu "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" törenini canlı yayından takip etti ve sonuç açıklanınca Bilginer'i sosyal medyadan "Gurur duyuyorum canımın içi" mesajıyla kutladı.

Zerrin Tekindor ise eski sevgilisi Haluk Bilginer'in başarısını kutladığını ve mesajlaştıklarını açıkladı.

Öte yandan yeni açıklanan Türkiye'nin en seksi kadınları listesinde yer alan Zerrin Tekindor, bu duruma şaşırdığını ifade etti.

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