Halloween Kills Filmi
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Yıllar önce kendisini öldürmeye çalışan maskeli katil Michael Myers ile yüzleşmek isteyen Laurie Strode’un hikayesini konu edinen 2018 yapımı “Cadılar Bayramı” filminin devam halkası olan Halloween Kills’in yönetmen koltuğunda, ilk filmin de yönetmenliğini üstlenen David Gordon Green oturuyor.
Yönetmen: David Gordon Green
Senaryo: John Carpenter, Debra Hill, David Gordon Green, Danny McBride, Scott Teems
Oyuncular: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle, James Jude Courtney, Anthony Michael Hall, Kyle Richards, Robert Longstreet, Charles Cyphers, Brian F. Durkin, Jibrail Nantambu, Victoria Paige Watkins
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Halloween Kills
Yapımcı Firma: Blumhouse Productions
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 16.10.2020
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