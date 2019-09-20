Halloween Ends Filmi
Halloween Ends filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Halloween Ends filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Maskeli katil Michael Myers ve Laurie Strode arasındaki savaş sona erdiği filmin yönetmen koltuğunda David Gordon Green oturuyor. Laurie Strode karakterine bir kez daha Jamie Lee Curtis hayat verdiği filmin kadrosunda ayrıca Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle, James Jude Courtney, Tyler Lee Hassard gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: David Gordon Green
Senaryo: John Carpenter, Debra Hill, David Gordon Green, Danny McBride, Chris Bernier, Paul Brad Logan
Oyuncular: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle, James Jude Courtney, Tyler Lee Hassard
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Halloween Ends
Yapımcı Firma: Blumhouse Productions
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 15.10.2021
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