Kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, erkek yolcular tarafından darp edildi
Antalya'da halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, araçta bulunan erkek yolcular tarafından darp edildi. Yolcular tarafından tartaklanan şüpheli, "Hiç anan bacın yok sanki senin" denilerek otobüsten indirildi.
Antalya'da halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen erkek şahıs, diğer erkek yolcu tarafından tartaklandı.
Olay bugün Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerinde seyreden halk otobüsünde meydana geldi.
TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, otobüs içerisindeki bir genç, ayakta giden kadın bir yolcunun, erkek bir yolcu tarafından taciz edildiğini ileri sürerek, şoförün otobüsü durdurmasını istedi. Bunun üzerine genç ile şahıs arasında tartışma çıktı. Gencin taciz iddialarına şahıs, "hava almak için yanaştım" diyerek kendini savunurken, polise şikayetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine ikili arasındaki tartışma arbedeye dönüştü.
OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Genç tarafından tartaklanan şahıs, aynı genç tarafından, "Hiç anan bacın yok sanki senin" denilerek otobüsten indirildi. Tüm bu anlar ise bir yolcunun cep telefonu tarafından kaydedildi.
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Moda oldu artik turkiyede taciz isleri insanlar otobuse bilmeye ceknir oldu okadar kalabalikta insanlarin bir birilerine surulmemesinin mumkunu yok bence kadinlar abartir oldu taciz yakistirmasini her bir birine deydiyinde taciz deniliyorsa kadinlar toplu tasima araclarini kadinlar ayri yolculuk yapsalar Daha iyi olur diye dusunuyorumCevap Yaz 10 2 Yayından KaldırNEFSİNE HAKİM OLMAK: akın seviyen düşük senin. .1 5 Yayından Kaldır
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ben çok seviyorum otobüs içindeki olaylara ve bana da sık sık yapılması çok hoşuma gidiyor. . o çılgınlıkla eve zor atıyorum kendimi sonra eniştenizle sabahlara kadar bama güme artık ne verdiyseCevap Yaz 5 6 Yayından KaldırXXXXXXXXXX: al işte sana manyak,Yayından KaldırCİKO: Allah muhabbetinizi arttirsin3 Yayından Kaldır