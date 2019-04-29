Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım İçin Kolları Sıvadı
Ekranların en sevilen çifti olarak gösterilen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım için kolları sıvadı.
Usta oyuncu Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'den takdir toplayan bir hareket geldi.Ramazan ayı gelmeden yardım için çalışmalara başladı.
MUHTARLIKLAR ARACILIĞIYLA TESPİT EDİYORLAR
Ramazan ayında kimselere duyurmadan ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya çalışan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, bu yıl da benzer bir hayır işi için kolları sıvadı. Ünlü çift, muhtarlıklar aracılığıyla tespit edecekleri ailelere çeşitli yardımlarda bulunacak.
KAFEDE DE YEMEK VERİYOR
Güzel oyuncu Bergüzar Korel, o yardımların yanı sıra Cihangir'deki kafesinde bir ay boyunca ihtiyaç sahiplerine yemek de veriyor.
YORUMLAR (25)
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işte bunlar gerçek duyarlı sanatçılar helal olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bravo devrimcilik budur işte takidere şayandir ALLAH hayrinizi kabul etsin..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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sosyalizm gösterilerinde önde gidenler, Ramazan gelince birşeyler oluyor???????Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hayir hayirsa mukafati allahtan bundan otesi yok....Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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adamsın helal olsun acunda versin duyalımCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır