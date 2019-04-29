Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım İçin Kolları Sıvadı

Usta oyuncu Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'den takdir toplayan bir hareket geldi.Ramazan ayı gelmeden yardım için çalışmalara başladı.

MUHTARLIKLAR ARACILIĞIYLA TESPİT EDİYORLAR

Ramazan ayında kimselere duyurmadan ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya çalışan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, bu yıl da benzer bir hayır işi için kolları sıvadı. Ünlü çift, muhtarlıklar aracılığıyla tespit edecekleri ailelere çeşitli yardımlarda bulunacak.

KAFEDE DE YEMEK VERİYOR

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, o yardımların yanı sıra Cihangir'deki kafesinde bir ay boyunca ihtiyaç sahiplerine yemek de veriyor.