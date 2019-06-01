Oyuncu Halit Ergenç'e trafikte saldırının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Etiler'de oyuncu Halit Ergenç, trafik magandalarının saldırısına uğradı. Halit Ergenç'in Etiler Polis Merkezi'ne giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Ergenç'e yönelik trafikteki saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Oyuncu Halit Ergenç'in trafik kavgasının görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Halit Ergenç saat 10.00 sıralarında Etiler'de aracıyla ilerlerken dikiz aynasından makas atarak hızla gelen otomobili fark etti. Ergenç, yavaşlayarak makas aracın durmasını sağladı. Araçtan inen Y.E.A. ve M.A., Ergenç'e sözlü ve fiziksel saldırı da bulundu. Halit Ergenç'e yumruk da atan 2 kişi daha sonra araçlarına binerek kaçtı. Halit Ergenç'in Etiler Polis Merkezi'ne giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
KAVGA KAMERADA
Bu arada kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Halit Ergenç ve diğer 2 kişinin birbirlerinin üzerine yürüdüğü görülüyor. Oldukça sinirli olan Ergenç'i çevredekiler sakinleştirmeye çalışıyor. Kavga yine çevredekilerin araya girmesiyle sona eriyor.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Ünlü oyuncu Ergenç, yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Halit Ergenç olayı şöyle anlattı:
"Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmi makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim"
-
bizim derdimiz bize yetiyo çokta dertti iyi olmuşCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Bizeneki isterse ....... bellesinler az bileCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Halit bey hakli ama delilerle ugrasmayaydin memlekete insanlar anlayisiz olmusCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
allah razi olsun kim dövdüyse bunlari gördugunuzde bir lese bir pislige bakiyormus gibi bakinCevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
-
TAMAMEN TİYATRO ÇOK BELLİ. GÜNDEM OLMAYA ÇALIŞIYOR. KAMERAYA ÇEKEN SANKİ ÇOK GİZLİ ÇEKİYORMUŞ GİBİ BİR GÖSTERİP BİR ÇEKİYOR. O KAVGA EDECEKMİŞ BİRİSİ AYIRIYORMUŞ FALAN. HEPSİ KENDİ TEZGAHIDIR. KİMSE İŞ VERMİYORYA BU ARA. YANİ BEN DE BURALARDAYIM DEME ÇABASICevap Yaz 7 8 Yayından Kaldır