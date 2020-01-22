: Halep'te oğlunun cansız bedeninin parçalarını toplayan anne yürek burktu

22.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:07

Rusya'nın desteğini alan Esed rejimi, bölgede sivilleri hedef almaya devam ediyor. Saldırılardan etkilenen sivillerin feryadına, hemen her gün tanık olmaya devam ediyoruz. Fakat son saldırılardan sonra kameralara yansıyan görüntüler, bölgede yaşanan insanlık dramının ne raddede olduğunu açıkça gözler önüne seriyor.

OĞLUNUN PARÇALARINI TOPLADI

Halep'in güneyindeki El-Kalagiya köyünün çevresine düzenlenen saldırılarda, Muhammed Eid Nour adlı bir çocuk hayatını kaybetti. Bombaların tesiriyle parçalara ayrılan çocuğunun bedenini toplayan annenin feryadı ise yürekleri parlayacak cinstendi.

ATEŞKESTEN SONRA 81 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Suriye Müdahale Koordinatörlüğüne göre, Suriye'nin İdlib ilinde ilan edilen ateşkese rağmen 12 Ocak'tan bu yana 81 sivil hayatını kaybetti, 31 bin 500 kişi yerinden oldu.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak'ta saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını ileri sürmüştü. Ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar kara saldırılarına devam etmişti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığını ve taraflara bu yönde çağrı yapıldığını, 12 Ocak'ta 00.01'den itibaren ateşkes uygulamasının başladığını açıklamıştı.

ASTANE VE SOÇİ MUTABAKATLARINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.

Kaynak: İHA

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