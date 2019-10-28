Hakkari Yüksekova'daki çatışmada yaralanan askerimiz şehit oldu

28.10.2019 08:52

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkâri Yüksekova bölgesinde 23 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

MSB Twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde;

DÜN DE BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Rasulayn bölgesinde dün PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşinde 1 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"Barış Pınarı Harekâtı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir."