Gelin arabasının içinden çıkanlar polisi bile şaşkına çevirdi

Gelin arabasının içinden çıkanlar polisi bile şaşkına çevirdi

Hakkari'de gelin arabası gibi süslenen 'Evleniyoruz' yazılı otomobilde yapılan aramada gizli bölmelere yerleştirilmiş 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

02.10.2019 08:29
Gelin arabasının içinden çıkanlar polisi bile şaşkına çevirdi

Hakkari'de, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobilde, şüphe üzerine polis ekiplerince arama yapıldı. 74 kilo 400 gram eroinin ele geçirildiği araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı.

GİZLİ BÖLMELERE YERLEŞTİRMİŞLER

Yüksekova ilçe merkezinde polis ekipleri, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobili şüphe üzerine, kontrol noktasında durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği 'Pars' ile araçta yaptığı aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (2)

  • DEPREM:
    Ülkede kaç kişi ve kaç Abone var ki bunlar aynı anda mı g örüşmek istemişler o zaman toplu görüşmekte dava açılsın 80 milyon vatandaşa. Beşikyeki bile konuşmak istemiş ha
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  • T:
    internete para ödüyoruz ama yasaklama yapılıyor. millet enayimi yasaklanan internet kullansın . bütün aboneler iptal ettirsinler tepki olarak.
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