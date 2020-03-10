HAKKARİ Ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandı
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HAKKARİ Ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandı

Ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandıHAKKARİ'de ehliyet sınavında üzerindeki düzenekle kopya çekmeye çalışan bir kişi, salon görevlisi ve polisin dikkati sayesinde yakalandı.

10.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:20
HAKKARİ Ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandı

Ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandı

HAKKARİ'de ehliyet sınavında üzerindeki düzenekle kopya çekmeye çalışan bir kişi, salon görevlisi ve polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Kent merkezinde yapılan Elektronik Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda (E-MTSK) salon görevlileri bir kişinin durumundan şüphelendi. Bunun üzerine polisin arama yaptığı şüphelinin üzerinden 1 adet düğme kamera, kameradaki verileri toplayan hafıza, sistemin çalışması için monte edilmiş batarya, görüntüleri karşı tarafa aktarmak için kullanılan 'vınn' cihazı ile ses aktarım kulaklığı ele geçirildi. Detaylı incelemede sınav merkezi yakınında park halindeki bir araç içerisinde ise olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 kişinin de görüntüleri izleyerek çözdüğü, soruların cevabını kulaklık yardımıyla şahsa ilettiği belirlendi. Polis ekipleri, ele geçirdikleri sistemi detaylı bir şekilde anlatırken, gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

HAKKARİ Ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

HAKKARİ Ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandı

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