Hakim nerede çekiliyor? Hakim dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hakim hangi il ve ilçede çekiliyor?
- Güncelleme:
Ekranların yeni dizisi Hakim nerede, hangi il ve ilçede çekiliyor merak edildi. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Hakim dizisi nerede çekiliyor? Hakim dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hakim hangi il ve ilçede çekiliyor? Hakim dizisi neyi anlatıyor? Hakim dizisi hangi dönemi anlatıyor, hangi zamanı anlatıyor? Hakim dizisinin çekildiği yerler neresi?
Hakim, Limon Film imzalı, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, İlayda Alişan ve Burak Dakak'ın paylaştığı, yakında atv'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk televizyon dizisi. Hakim nerede çekiliyor? Hakim dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hakim hangi il ve ilçede çekiliyor?
Orijinal dizide, oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan Yargıç'ın oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyor. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı şeyleri yaşaması bekleniyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin'in üstlendiği dizinin merak edilen ilk fragmanı da izleyiciyle buluştu.
Hakimi canlandıran Beşikçioğlu'nun "Ne yaptımsa onun için yaptım, evladım için! Onu korumak için… Beni, kim neyle suçlayabilir? Kim nasıl yargılayabilir? Kim ceza verebilir kendi vicdanımdan başka" sözleri ise fragmana damga vurdu. ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin tarihi ise henüz netleşmedi.
Dizinin nerede çekileceği hakkında henüz bilgi paylaşılmadı. Dizinin çekileceği yerler ile ilgili bilgiler belli olunca sitemizde paylaşacağız.
Hakim dizisi yakında ATV'de ekranlara gelecek.
Hakim dizisi, Your Honor dizisinin Türkiye versiyonu olacak.
Erdal Beşikçioğlu
Ebru Özkan
İlayda Alişan
Burak Dakak