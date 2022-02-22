Hakim, Limon Film imzalı, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, İlayda Alişan ve Burak Dakak'ın paylaştığı, yakında atv'de yayınlanmaya başlayacak olan Türk televizyon dizisi. Hakim nerede çekiliyor? Hakim dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hakim hangi il ve ilçede çekiliyor?

HAKİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Orijinal dizide, oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan Yargıç'ın oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyor. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı şeyleri yaşaması bekleniyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin'in üstlendiği dizinin merak edilen ilk fragmanı da izleyiciyle buluştu.

Hakimi canlandıran Beşikçioğlu'nun "Ne yaptımsa onun için yaptım, evladım için! Onu korumak için… Beni, kim neyle suçlayabilir? Kim nasıl yargılayabilir? Kim ceza verebilir kendi vicdanımdan başka" sözleri ise fragmana damga vurdu. ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin tarihi ise henüz netleşmedi.

HAKİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin nerede çekileceği hakkında henüz bilgi paylaşılmadı. Dizinin çekileceği yerler ile ilgili bilgiler belli olunca sitemizde paylaşacağız.

HAKİM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hakim dizisi yakında ATV'de ekranlara gelecek.

HAKİM DİZİSİ UYARLAMA MI? HANGİ DİZİDEN UYARLAMADIR?

Hakim dizisi, Your Honor dizisinin Türkiye versiyonu olacak.

HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu

Ebru Özkan

İlayda Alişan

Burak Dakak

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