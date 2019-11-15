Hakim karşısındaki uyuşturucu kuryesi kedi yerine duruşmaya dublörünü getirdiler

15.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:43

Rusya'da bir hapishaneye uyuşturucu sokmak için kullanıldığı iddia edilen bir kedi, tasmasına uyuşturucu sakladığından şüphelenilen iki kişiyle beraber hakim karşısına çıktı. Uzun süredir duruşmalara getirilmeyen kedinin yakalanan kedi olmadığı iddiaları tartışmaya sebep oldu.

Moscow Times'ın aktardığına göre iki şüphelinin Tula bölgesinde hapishaneye uyuşturucu kaçırdığı iddiasıyla yargılandığı davada en önemli kanıt olarak görülüyor. Hayvanı kanıt olarak saklamakla yükümlü görevliler kış aylarında kediyi kaybettiğini açıklamıştı, ancak savcılar son duruşmada kediyi bulmayı başardıklarını açıklayıp mahkeme salonuna getirdiler.

KEDİYE TEST YAPILSIN TALEBİ

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kediyle duruşmaya götürülen kedinin tüylerin çeşitli noktalarda farklı olması Rus basınında yer buldu. Avukatlar duruşmadaki kedinin, kanıt olarak tutulan kediyle aynı olmadığını savundu. Rus basınında yer alan habere göre avukatlar, savcılardan kedinin uyuşturucu operasyonunda nasıl davrandığını göstermek için test yapılmasını talep etti. Kommersant'a konuşan avukat Dimitri Sotnikov, "Arabayla kedinin hapishaneye götürülmesini istedik. Böylece uyuşturucu kaçırırken olduğu gibi hapishaneye girip girmeyeceğini görebilirdik" dedi.

Sosyal medya kullanıcılar, "Kedi tanık koruma programına mı alındı?" tartışmasına sebep oldu.