Hakim Karşısına Çıkan Sıla'dan Yeni Açıklama: Kimseden Korkmadan Yaşacağım
Sıla Gençoğlu'nun şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu Ahmet Kural, 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Instagram hesabından açıklama yapan Sıla, "Kimseden korkmadan yaşayacağım" diyerek bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti.
Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adliye önünde açıklama yaparak "Sahiden bugün adalet beni yüreklendirdi. Her ne kadar ekonomik özgürlüğüm de olsa, güçlü görünsem de hiç kolay değildi." diyen Sıla, sosyal medya hesabından da açıklama yaptı.
"ÇOK ÖRSELENMİŞ ÇOK KIRILMIŞTIM"
Ataol Behramoğlu'nun "Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var" sözünü paylaşan Sıla, şunları söyledi:
"Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var" demiştim birkaç ay önce. Çok örselenmiş çok kırılmıştım. Susmak kolayıydı, ben zoru seçtim. Avazım çıktığı kadar bağırıp, susan binlerce kadının sesi olmak istedim. O kadınların yaşadığı ne varsa yaşadım! Yalanlar, iftiralar, algı operasyonları, toplum değerleri üzerinden beni sosyal lince kalkışmalar… Ama ben tek bir şeye, adalete yani doğruya güvenmeyi seçtim. Yalansız dolansız, bazen başıma geleni anlatırken çakıl taşları yutarak ama hep adalete inanarak ve sessiz kadınların gözlerinden güç alarak! Bugün, Adalet Sarayı'nın önünde konuşurken yine binlerce kadındık. Bu süreçte yanımda olan, sesim olan herkese çok teşekkür ederim. Ben yine yaşadıklarımdan bir şeyler öğrenmeye ama yine hayatı bildiğim gibi, kimseden korkmadan yaşamaya devam edeceğim… Hiçbir haksızlık karşısında sessiz kalmayarak…"
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Ceza yok. Şiddette kesinlikle bulunmadım ama bu iki sevgili arasında olan bir şeydi. Benim daha önceden yaptığım bir hatanın belgesini almış gelmiş buraya elinde sallıyor. Ayrıca ağıt yakıyorum diye Anadolu Kadınlarına saygısızlık yaptı. Ağıt Anadolu''da ölünün arkasından yakılıyor. Bu saygısızlık. Kendisi erkeğe de kadına da şiddet uygulamaya bayılır. Hem psikolojik hem de fiziki şiddet. Bu bir intikam davası artık. Bu mevzu burada bitmedCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sıla ne istediğini biliyormusun canımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Reklamları izledinizCevap Yaz Yayından Kaldır
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her gün pompalı tüfekle öldürülen kadınlar insan değilmi..ey adaletCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sıla yanlış insansınCevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır