Hakim Karşısına Çıkan Sıla'dan Yeni Açıklama: Kimseden Korkmadan Yaşacağım

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adliye önünde açıklama yaparak "Sahiden bugün adalet beni yüreklendirdi. Her ne kadar ekonomik özgürlüğüm de olsa, güçlü görünsem de hiç kolay değildi." diyen Sıla, sosyal medya hesabından da açıklama yaptı.

"ÇOK ÖRSELENMİŞ ÇOK KIRILMIŞTIM"

Ataol Behramoğlu'nun "Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var" sözünü paylaşan Sıla, şunları söyledi:

"Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var" demiştim birkaç ay önce. Çok örselenmiş çok kırılmıştım. Susmak kolayıydı, ben zoru seçtim. Avazım çıktığı kadar bağırıp, susan binlerce kadının sesi olmak istedim. O kadınların yaşadığı ne varsa yaşadım! Yalanlar, iftiralar, algı operasyonları, toplum değerleri üzerinden beni sosyal lince kalkışmalar… Ama ben tek bir şeye, adalete yani doğruya güvenmeyi seçtim. Yalansız dolansız, bazen başıma geleni anlatırken çakıl taşları yutarak ama hep adalete inanarak ve sessiz kadınların gözlerinden güç alarak! Bugün, Adalet Sarayı'nın önünde konuşurken yine binlerce kadındık. Bu süreçte yanımda olan, sesim olan herkese çok teşekkür ederim. Ben yine yaşadıklarımdan bir şeyler öğrenmeye ama yine hayatı bildiğim gibi, kimseden korkmadan yaşamaya devam edeceğim… Hiçbir haksızlık karşısında sessiz kalmayarak…"