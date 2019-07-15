Hakim, kanserli eşini yalnız bırakan kocanın davranışını 'duygusal şiddet' saydı, tek celsede boşadı
İstanbul Aile Mahkemesi'nde benzeri görülmemiş bir karar çıktı. Hâkim, kanserli eşini tedavi sürecinde yalnız bırakan kocanın davranışını 'duygusal şiddet' sayarak tek celsede boşadı.
İstanbul'da göğüs kanserine yakalandığını öğrenen genç kadın, tedavi süresinde yanında olmayan eşine boşanma davası açtı. Hâkim, kocanın hareketini, duygusal şiddet sayarak boşanmalarına hükmetti.
Sabah gazetesinin haberine göre, Emine G. ile Abdurrahman G. çifti, 1.5 ay önce nikâh masasına oturdu. Ani bir kararla evlenen çift, evliliklerinin ilk günlerinde sıkıntı yaşamaya başladı.
29 yaşındaki genç kadın, kısa bir süre sonra kanser hastalığına yakalandı. Evlendikten hemen sonra kanser tedavisi görmeye başlayan Emine T., iddiaya göre tedavi sürecinin başladığı andan itibaren eşinden destek göremedi.
EVLENDİKTEN 40 GÜN SONRA BOŞANMA DAVASI AÇTI
Kemoterapi tedavisiyle birlikte gördüğü zorlu ışın tedavisi süresinde eşinden destek görmediğini ileri süren Emine T., henüz evleneli 40 gün olmuşken, eşine boşanma davası açtı.
İstanbul Aile Mahkemesi'nde görünen davada, mahkeme hâkimi davanın ilk duruşmasında kararını verdi. Hâkim, genç kadını tedavi süresinde yalnız bırakan eşin hareketini, duygusal şiddete yönelik davranış sayarak boşanmalarına hükmetti.
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NE OLUYOR YANI BILINCE VICDANINIZI SORGULAYIN DUA EDİN SİZ YAKALANMAYINCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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bole tıplerle evlencenıze evde kalın kızlar kadını kanser etmıs baksana kahrındanCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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Sen kesin evde kaldin ezik2 Yayından Kaldır
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ne farkeder osman vicdan nerede senin olmayan aklına yazıkCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ÖYLE BIR SÜRECTI ZATEN EVLENMEK ISTEMEZDIM. KENDINE KENDINE DE ZARAR VERMIS. TEDAVINI OL EVLENCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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KADIN EVLENDINDE SAKLAMIŞ HASTALIĞINI KANSER OLDUĞUNU BILIYOR BU KADINCevap Yaz 7 8 Yayından Kaldır
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bencede.5 4 Yayından Kaldır
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Duygusal şiddet şiddetin ta kendisidir. Ruhsuz bir eşten kurtulmuş. Böyle yüreksiz, kalpsiz bir eş ancak olsa olsa yük olur. İyi etmiş gereksiz yükten kurtulmuş.Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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insanda azıcık merhamet olur saklasa bile terk edilirmi dilerim o kadından beter duruma düşerCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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