Hakan Sarıca "Artık kimse müzik emekçisinin haklarını gasp edemeyecek!"

Usta besteci ve aranjör Hakan Sarıca, Pandemi de müzisyenlerin yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekerek manifesto yayınladı.

MESAM'da sular durulmuyor...

30 Haziran 2021 de gerçekleşecek MESAM Genel Kurulu öncesinde sular durulmuyor. Müzik eseri sahipleri seçim yaklaşırken Recep Ergül'ün önderliğini yaptığı Mesam Değişim ve Reform Grubu'nun yönetim kurulu adayı ünlü besteci ve aranjör Hakan Sarıca bir manifesto yayınladı. Müzik sektörünün en önemli kurumu olan MESAM da, bakalım önümüzde ki günlerde neler olacak?

Hakan Sarıca'nın açıklaması şöyle:

Değerli MESAM üyesi meslektaşlarım!

30 Haziran'da yapılacak Mesam Genel Kurulu, müzik sektörü için bir milat olacak. Hem pandemi nedeniyle içinden geçtiğimiz bu zor süreç, hem de daha önce ki yönetimlerin yaptığı hatalar ve kasıtlı suistimaller sektörümüzü dipsiz bir çukura düşürdü. Ama her düşüşün bir çıkışı ve her karanlığın sonunda bir aydınlık var.

Tekrar söylüyorum 30 Haziran bir milattır.

Artık kimse müzik emekçisinin haklarını gasp edemeyecek.

Artık müzikle alakası olmayan ve canı yanmayan hiç kimse koltuk sevdası için Mesam'da barınamayacak.

Artık kimse Mesam'ın doğurduğu imkanlardan faydalanmak için yönetime giremeyecek.

Bizler bu yola baş koyduk, sebebi ise şu;

Biz sanatçıyız,

Biz müzisyeniz,

Biz söz yazarı, besteci ve aranjörleriz,

Biz kendi haklarımız ve tüm meslektaşlarımızın hakları için,

Ülkemiz de sanata ve sanatçıya hem maddi hem de manevi; hakettiği değerin verilmesi için bir aradayız,

Haklarımızı kimseye yedirtmemeye,

Kimsenin bizi yok saymasına müsade etmeyeceğiz.

Mesam kimsenin babasının malı değil, hepimizin haklarını korumak adına kurulmuş bir meslek birliğidir, müzik sektörünün can damarı, bizim yarattığımız eserlerin varlığından doğan bir hak arama kuruluşudur.

Bu kurum bundan sonra adına yakışır bir biçimde yani gerçek müzik eseri sahipleri tarafından onların haklarını son zerrresine kadar korumak dışında hiç bir amaç gütmeden yönetilecek.

Biz 'Mesam Değişim ve Reform Grubu'yuz!

Değişim ve yenilik için bu kutsal görevi üstlenmeye talibiz. Birlikte yola çıktığımız tüm arkadaşlarımız bu konunun en uzman en bilgili, en donanımlı kişileridir ve Sevgili kardeşim, yol arkadaşım, dostum Recep Ergül önderliğinde 30 haziran günü bu misyonu başlatacağımızdan en ufak bir şüphemiz yok, varlığını bile yok saydığımız, toplama kadrolardan oluşan, isimleri müzikle birlikte yanyana anılamayacak kişilerden bir araya gelmiş gruplar rakibimiz değil, muhattabımız dahi olamaz. Daha önce ki hataları yapıp, bu çapsız grupların boş ve yalan vaatlerine aldanıp Mesamı bu insanların kişisel ego bataklığına çevirmelerine, kendi ceplerini doldurmak için koltuk kapma çabalarına izin vermeyeceğiz. Çünkü biz güçlü, yetkin ve donanımlı bir kadroyuz. Sevgili meslektaşlarım sizler bu değişimin en yakın şahitleri olacaksınız. 30 haziran günü Mesam genel kurulunda görüşmek ve aydınlık günlere ilk adımı birlikte atmak için gücümüze güç katın sevgiyle kalın.

(Mesam Değişim ve Reform Grubu)

Yönetim Kurulu Adayı

Kaynak: Snob Magazin