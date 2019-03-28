Hakan: Muhafız'ın Yeni Bölümünün İlk Fragmanı Yayınlandı!
İnternet platformu Netflix'te yayınlanan Hakan: Muhafız'ın yeni sezonunun ilk fragmanı ve afişi yayınlandı. izinin ikinci sezonu 26 Nisan'da tüm dünya ile aynı anda Netflix'te gösterime girecek.
Hakan: Muhafız, yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Dizinin ilk fragmanı yayınlandı.
"İDDİALI İSİMLER YER ALIYOR"
Çağatay Ulusoy'un Hakan adlı bir karakteri canlandırdığı dizi, İstanbul'da yaşayan ve olağanüstü güçlerinin farkına varan genç bir insanın hikayesini anlatıyor. Dizinin yönetmenleri arasında Umut Aral, Gönenç Uyanık, Can Evrenol ve Gökhan Tiryaki gibi isimler var. Çağatay Ulusoy'un yanı sıra dizinin diğer oyuncuları arasında Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.
YORUMLAR (4)
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bunların çevirdiği filimlerin topluma sadece zararı var..Cevap Yaz 2 Yayından KaldırİBO’NUN MENEJERİ: Çok Dogru Söylüyorsun REİS.1 Yayından KaldırGUSLÜN FARZI ÜÇTÜR: Aynen.2 Yayından Kaldır
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Çağatay Ulusoy'un dahil olduğu her proje iş yapar,yetenek karizma rolüne adaptasyon dört dörtlük,bence.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır