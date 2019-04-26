Hakan Muhafız Dizisinin Yeni Bölümleri Yayınlandı

Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık gibi başarılı isimlerin bulunduğu Hakan Muhafız için beklenen gün geldi. İlk bölümüyle herkesin dikkatini çeken ve izlenme rekorları kıran Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız'ın yeni sezon bölümleri yayınlandı.

HAKAN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK

Dizide izleyiciler mütevazı bir hayatı olan Hakan'ın hem İstanbul'un hem de kendi kaderini sonsuza dek değiştirecek, bugün olması gereken kahraman olma yolundaki macerasına tanıklık edecek. Dizinin kadrosunda ayrıca Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.

YENİ SEZON BÖLÜMLERİ YAYINLANDI

Hakan Muhafız'ın yapımcılığını, Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor. Hakan Muhafız'ın 1. sezonunda olduğu gibi 2. sezonunu da Netflix de yayınlanan 8 bölümünü internet sitesinden izlenecek.