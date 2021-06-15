Hakan Güneş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Akademisyen Hakan Güneş'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Doç. Dr. Hakan Güneş geliyor. Hakan Güneş, bazı açık oturum programlarına da katılmaktadır. Peki, Hakan Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, görevi ne? Hakan Güneş'in hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.