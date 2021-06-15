Hakan Güneş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Akademisyen Hakan Güneş'in hayatı ve biyografisi!
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Doç. Dr. Hakan Güneş geliyor. Hakan Güneş, bazı açık oturum programlarına da katılmaktadır. Peki, Hakan Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, görevi ne? Hakan Güneş'in hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Halk TV'de Medya Mahallesi programına katılan Akademisyen Doç. Dr. Hakan Güneş'in biyografisi merak edildi. Peki, Hakan Güneş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaçtır? Detaylar yazımızda...
HAKAN GÜNEŞ KİMDİR?
Hakan Güneş, İstanbul Üniversite'sinde akademisyenlik yapmaktadır ve Doçent Doktor'dur. Hakan Güneş, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitim vermektedir. Web sitesine "istanbul.academia.edu/hakangunes" adresinden ulaşabilirsiniz.
Hakan Güneş, 1992-1997 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe bölümünde Lisans yapmıştır. Ardından yüksek lisansını 1997-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi bölümünde yapmıştır. Son olarak doktorasını ise 2000-2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamıştır. İngilizce'nin yanı sıra, B2 Orta Üstü seviyesinde Kırgızca, Rusça, Farsca ve Özbekçe bilmektedir.
Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Hakan Güneş'in Twitter'da 6 bin takipçisi vardır. Twitter hesabına "@hakangunesh" adresinden ulaşabilirsiniz.