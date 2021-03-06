Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası'ndan "Kadın Emeği Buluşması"
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Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası'ndan "Kadın Emeği Buluşması"

06.03.2021 12:54 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:58
Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası'ndan

Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadın Emeği Buluşması" gerçekleştirdi.

Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadın Emeği Buluşması" gerçekleştirdi.

"Sendikacı Kadınlardan, Sendikacı Lider Kadınlara" temasıyla yapılan programda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle 8 Mart günü yapacağımız etkinliğin bir kısım sıkıntılarla Hak-İş'in de etkinliği olduğu için biz 6 Mart'ta bu etkinliğin gerçekleştirilmesini planladık. Tabi sokağa çıkma yasağı kalkmamış olsaydı biraz da işimiz zordu. Ama bütün bunları aşarak bugün bu salonda sendikamızın Ankara'daki kadın komitesi başkanları, genel merkez kadın komitemiz, yönetim kurulumuz, sendikalarımızın başkanları, diğer sendikalarımızın kadın komitesi başkanlarıyla bu toplantıdan aslında bütün Türkiye'ye bütün dünyaya bir mesaj veriyoruz. Bu mesajı verirken toplantımızın başında Kuran-ı Kerim'le okunmasıyla başladı toplantımız. İstiklal marşımız, daha sonraki dualarımız, kadın komitesi başkanımız, Hak-İş başkanımızın verdiği mesajlar, aslında bütün bu fotoğrafa baktığınız zaman farklı bir sendikal mücadeleyi, farklı bir kadın olgusunu hep birlikte yaşadığımızı bunu hayata geçirmek için herkesin çaba gösterdiğini görüyorum" diye konuştu. - ANKARA

Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası'ndan 'Kadın Emeği Buluşması'
Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası'ndan 'Kadın Emeği Buluşması'
Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası'ndan 'Kadın Emeği Buluşması'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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