Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İmha edildi

10.10.2019 18:09

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Suriye tarafındaki teröristler Türkiye'deki yerleşim yerlerini hedef alması sonrası Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada "Eli kanlı terör örgütü Akçakale'ye attığı havan mermisiyle 1'i bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir, bebek katili PYD/YPG. Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi" denildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Eli kanlı terör örgütü Akçakale'ye attığı havan mermisiyle 1'i bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir, bebek katili PYD/YPG. Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

TERÖRİSTLERDEN HAİN SALDIRI: 4 ŞEHİT

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Suriye tarafındaki teröristler Türkiye'deki yerleşim yerlerini hedef alıyor. Şanlıurfa ile Mardin'e düzenlenen roket ve havan saldırılarında biri bebek 4 kişi şehit oldu. Şanlıurfa'da 46, Mardin'de ise 24 de yaralı var.