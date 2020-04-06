Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor? Haftalık burç yorumları ile bu haftaya hazırlanın! Aysun Köşker Koç tarafından değerlendirilen haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda neler yaşanacak fikir edinebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları…

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları...

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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Ön planda olmak isteyebilirsiniz. Kadınlarla anlaşmakta zorlanacaksınız. Geçmiş çalışmalarınızın karşılığı olarak, kalıcı bağlantılar kurabilirsiniz. Ancak fazla sorumluluk alarak, bedenen oldukça zorlanabilirsiniz. Eşiniz veya ortağınızla ben, sen restleşmesine girebilirsiniz.

BOĞA : Maneviyata yönelebilir, inzivanın tadını çıkarabilirsiniz. Bekarlar sevgilileriyle duygusal sorunlar yaşayabilirler. Çocuk sahibi olanlar onlara yoğunlaşabilirler. Hukuk, eğitim, yurt dışı bağlantılı konularda verdiğiniz emeklerin karşılığı aniden gelerek, yüzünüzü güldürebilir.

İKİZLER : Sosyal yardımlar yapabilir, toplumsal konularda çalışabilirsiniz. Aileden kadınlarla bu nedenle problem yaşayabilirsiniz. Kazançlar ve ödemelerle ilgili güzel gelişmeler kapınızda. Eşinizin aile büyükleriyle ilgili sorunlar canınızı sıkabilir. Ancak her şeyin çözümü sevgi ve anlayış.

YENGEÇ : Hayattaki konumunuzu değerlendireceksiniz. Kardeş ve komşularınıza özlem duyabilirsiniz. Aile büyüklerinizden biri ameliyat olabilir. Çalışmak zorunda olan yengeçler, eşleriyle ciddi sorunlar yaşayabilirler. Başkalarının ne düşündüğü fikrine odaklanmanızın size bir faydası yok.

ASLAN : Yurt dışı, hukuk, eğitim, uzak akrabalarla ilgili aksilikler yaşayabilirsiniz. Kronik hastalığı olanların hastalığı aktifleşebilir. Yeni bir hastalık ortaya çıkabilir. Dikkat. Maddi konularda birdenbire güzel gelişmeler olabilir. Eşinizle, kardeşiniz veya yakın çevreniz yüzünden zıtlıklar yaşayabilirsiniz.

BAŞAK : Ödeme, kredi, miras konularıyla ilgileneceksiniz. Bu nedenlerle eşinizle fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Çocuğunuz veya sevgilinizle ilgili şeyleri abartma eğiliminde olacaksınız. Başkalarının ne düşüneceği fikri bu hafta kafanızı çok yorabilir. Önemli olan sizin ne düşündüğünüz.

TERAZİ : Siz evliliğinizi ve birlikteliğinizi önemserken, eşinizin ben demesi nedeniyle tartışabilirsiniz. Olaylar büyüyebilir. Sakin kalmaya çalışmakta fayda var. Evde elektrikli aletlerle çalışırken bu hafta daha dikkatli olmalısınız. Ek kazançlar ve alacağınız maddi destekler moral verecek.

AKREP : Gündelik rutinler ve sağlık konularına odaklanabilirsiniz. Ev içi kazalara dikkat etmeniz gereken bir hafta. Çalışma hayatında olanların kazançlarıyla ilgili güzel gelişmeler söz konusu. Kardeş veya yakın çevrenizdeki sorunlar, maddi anlamda gelecek destekle kısmen yoluna girebilir.

YAY : Ailenizle, evinizde bolca vakit geçireceksiniz. Duygunuz ile mantığınız çelişecek. Çocuğunuzla ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Bekarlar sevgilileriyle tartışarak ayrılma noktasına gelebilirler. Ev içinde ufak kazalara dikkat. Çok çalışan ve sorumluluk alanlar amaçlarına ulaşabilirler.

OĞLAK : Kardeş ve yakın çevrenize odaklanacaksınız. Maddi konularda kandırılma ve yanılma ihtimaliniz yüksek. Dikkat. İçinizde negatif duyguları çoğaltma eğilimi olabilir. Her zaman pozitife yoğunlaşmak daha iyidir. Evliler senin ailen, benim ailem diye karşı karşıya gelebilirler.

KOVA : Gelirlerinizle ve kendinizle ilgilenebilirsiniz. Ummadığınız bazı harcamalar yapmanız gerekebilir. Enerjiniz yüksek olmasına rağmen; ailenin verdiği sorumluluklar ağır gelebilir. Evlilik, ortaklık konularında şanslı etkiler devrede. Sağlığınıza dikkat etmenizin önemli olduğu bir hafta.

BALIK : Duygularınızla mantığınızın mücadele halinde olacağı bir hafta. Partneriniz uyumu ve dengeyi yakalamaya çalışırken, sizin ben demeniz nedeniyle sorun çıkabilir. Sosyal çevrenizde büyüğünüz birisinin fazla üstünüze gelmesiyle aranız açılabilir. Verdiğiniz emeklerin karşılığı gelebilir.