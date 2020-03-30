Haftalık burç yorumları 30 Mart - 5 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor? Haftalık burç yorumları ile bu haftaya hazırlanın! Aysun Köşker Koç tarafından değerlendirilen haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda neler yaşanacak fikir edinebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 30 Mart - 5 Nisan haftalık burç yorumları…

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 30 Mart - 5 Nisan haftalık burç yorumları...

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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Ev, yuva, emlak veya kariyer konularında, sizi zorlayarak yol almanıza sebep olacak gelişmeler yaşayacaksınız. Duygusal davranırsanız kazançlarınız azalacak. Ancak uzun zamandır emek verdiğiniz işlerle ilgili kazancınız artabilir.Sosyal çevrenizden alacağınız paralar varsa, elinize geçebilir.

BOĞA : Maneviyata yönelebilir, geçmişe dönük muhasebe yapabilirsiniz. Kardeş, yurt dışı, eğitim, hukuk işleriyle ilgili aksilikler yaşayabilirsiniz. Kariyeriniz veya bulunduğunuz konum için gösterdiğiniz çabaların karşılığını alabilirsiniz. İç sesiniz ön plana çıkmanız gerektiğini söyleyecektir.

İKİZLER : Sosyalleşmek isteyebilirsiniz, ancak genel durum nedeniyle insanlarla görüşememek çok canınızı sıkabilir. Alacak-verecek konularını dengelemekte zorlanabilirsiniz. Ekstra masraflar canınızı sıkabilir. Disiplinle çalışarak, sorumluluk aldığınız işlerde ise; hedefinize ulaşabilirsiniz.

YENGEÇ : Mevcut durumunuzu değerlendirerek ileriye dönük planlamalar yapabilirsiniz. Çocuğunuz yüzünden eşinizle sorun yaşayabilirsiniz. Günlük ve maddi konular yerine, maneviyata yönelmek iyi gelecektir. Bu hafta iç sesinize güvenerek hareket etmeniz sizin için en doğrusu olacaktır.

ASLAN : Kronik hastalığı olanların hastalığı aktifleşerek, yeniden tedavi edilmesi gerekebilir. Eşinizle kardeşiniz yüzünden tartışabilirsiniz. Ticaret, elektrik, elektronik, medya sektörlerinde iş yapanların; sosyal çevrelerinden alacakları destekle, oldukça iyi kazançlar elde etme fırsatları var.

BAŞAK : Ödeme, kredi, miras konularında zorlayıcı bir hafta. Kadınlar tarafından eleştirilebilirsiniz ve anlaşmak zor olabilir. Yaratıcılık gerektiren işler yapanlar için, bu hafta amaçlarına ulaşmaları mümkün. Hobinizi işe çevirerek kazanç elde etmeye başlayabilirsiniz. Boyun ve kemik sağlığına dikkat.

TERAZİ : Sizin aile birliğini önemsemenize rağmen, eşinizin yapacağı bencillikler yüzünden tartışma çıkabilir. Aile büyükleri de işin içine girebilirler. Haftanın ikinci yarısında eşinizin geri adım atmasıyla olaylar yatışabilir. Kredi alabilir, borç para bulabilirsiniz veya size miras kalabilir.

AKREP : Bekarlar sevgilileriyle, evliler çocuklarıyla daha çok ilgilenebilirler. Bu biraz yorucu olabilir. Geçmişten gelen kazanç elde etme bilgisine farklı bir yorum katarak, ödeme dengesini sağlayabileceksiniz. Kardeş veya yakın arkadaşınızın sorunları had safhaya ulaşarak canınızı sıkabilir.

YAY : Ailenize odaklanacaksınız. Ancak evliliğinizle ilgili problemler, tekrar su yüzüne çıkabilir. Geçmiş tecrübelerinize farklı bir yaklaşım ekleyerek yol alabilir, sorunlara çözüm bulabilirsiniz. Kazançlarınızla ilgili sorunlar devam etmesine rağmen, çok çalışarak yeni kazançlar elde edebilirsiniz.

OĞLAK : Kardeş veya komşunuzla ilgileneceksiniz. Fazla maneviyat da bazen insanı yaşam gerçekliğinden koparabilir, dikkat. Haftanın ikinci yarısında alacaklar ve ödeneceklere yoğunlaşacaksınız. Aklınızda duygunuzda işten ayrılmanızı söyleyebilir. Detaylı düşünmekte yarar var.

KOVA : Kazançlarınız bu haftanın önceliği. Sosyalleşemeden aile ve çocuklarla vakit geçirmek zorlayıcı olabilir. Bekarlar ise; arkadaş çevreleri nedeniyle sevgilileriyle sorun yaşayabilirler. Hafta sonu problemi çözebilir ve kendinize daha çok vakit ayırabilirsiniz. Aile büyükleriyle anlaşmazlık çıkabilir.

BALIK : Duygu ve mantık dengesini genel olarak yakalasanız da; bazı duyguları abartma eğiliminde olacaksınız. Başkalarının ne diyeceği veya ne düşündüğünü kafanıza takmayın. Sosyal çevrenizin desteğiyle kazançlarınızda artış olabilir. Bu hafta başınızı çarpma riski için daha dikkatli olun.