Haftalık burç yorumları 23-29 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor?
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Haftalık burç yorumları 23-29 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Haftalık burç yorumları ile bu haftaya hazırlanın! Aysun Köşker Koç tarafından değerlendirilen haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda neler yaşanacak fikir edinebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 23-29 Mart haftalık burç yorumları…

23.03.2020 08:27 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:27
Haftalık burç yorumları 23-29 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 23-29 Mart haftalık burç yorumları...

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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Ön planda olmak isteyebilir, dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Bir süredir sosyal çevrenizde devam eden sorunlar kısmen çözülebilir. Arkadaş çevrenizle yapacağınız bağlantılarla kazancınızı artırabilirsiniz. Aile ve kariyer konularında kadersel olaylar sizi biraz zorlayabilir. Kafanızı çarpma riskine dikkat.

BOĞA : İçe dönüp, maneviyata yönelebilirsiniz. Kardeş, yakın çevre, hukuk, eğitim ve yurt dışı bağlantılı konularda gelişecek olaylar, tamamen kaçınılmaz ve canınızı sıkabilir. Çevrenizdeki kadınlarla uyumu yakalayabilirsiniz. Evde aile büyükleriyle, işte ise üstünüz konumundaki insanlarla ilişkilerde dengeyi sağlayacaksınız.

İKİZLER : Kalabalık ortamlarda bulunmanız gerekecek. Ödemelerle, alacakları dengelemekte zorlanabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında evlilikler ve ortaklıklar sınavdan geçecek. Mantıkla değil de, iç sesinizi dinleyerek hareket ederseniz güzel sonuç alabilirsiniz. Eğitim, hukuk ve yurt dışı bağlantılı sektördekiler, yeni anlaşmalar yapabilirler.

YENGEÇ : Fazla harcamanız nedeniyle eleştiriye maruz kalabilirsiniz. Etrafınızda özveriyle size destek olan kadınlar sayesinde amacınıza ulaşabilirsiniz. Ortaklık ve evliliklerde kadersel gelişmeler söz konusu. Maddeye değil, manaya yönelmenizde yarar var. Aile büyüklerinize yanlış bilgiler verme meylinde olabilirsiniz.

ASLAN : Eğitim, hukuk, yurt dışı konularında zorlayıcı olaylar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatında geçmişte verdiğiniz emekler sayesinde istediğiniz noktaya gelebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili devam eden sorunlar artabilir. Tedaviye tam uymanız gerekli. Bekar aslanlar evlenebilirler. Yeni ortaklık anlaşmaları yapabilirsiniz.

BAŞAK : Kredi, ek kazançlar, ödemeler vaktinizin çoğunu alabilir. Geçmişten kalan bir ödeme tekrar gündeme gelerek canınızı sıkabilir. Haftanın diğer yarısında ise; evlilik ve ortak işlere yoğunlaşabilirsiniz.Bekarlar sevgililerinden ayrılabilirler. Çocuğu olanlarsa; ciddi bir tartışma ve sorun yaşayabilirler. Aman dikkat!

TERAZİ : Günlük rutinlerle ve sağlığınızla ilgileneceksiniz. Bu hafta trafikte, başınızı çarpmalara karşı korumak için daha dikkatli olmalısınız. Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar güzel anlaşmalar yapabilirler. Aile ve emlak konularındaki sorunlar had safhaya çıkabilir. Sakin kalabilmek önemli.

AKREP : Aşk, çocuk ön planda olacak. Bu konularda gelişen olaylara müdahale edemeyeceksiniz. Süreç zorlayıcı olabilir. Kardeş ve yakın çevrenize verdiğiniz emeklerin karşılığını, ummadığınız bir anda alabilirsiniz. Ancak yakın çevrenizdekilerin sorunları daha da artarak, bazı konularda bitişler yaşayabilirler.

YAY : Aile, ev, emlak konularında zorlayıcı olaylar yaşayabilirsiniz. Eşler hem duygusal, hem de mantıken anlaşmakta oldukça zorlanabilirler. Ayrı olan sevgililerin sürpriz şekilde barışma ihtimali var. Çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler de olabilir. Çalışma hayatında olanlar için kazançlarını artırma fırsatı mevcut.

OĞLAK : Kardeş veya komşularla gerginlikler olabilir. Sakin kalmakta yarar var. Bu hafta adeta kendi kendinizle kavga edeceksiniz. Geçmişe dönük sorgulamaların kimseye faydası yok. Aile, ev, gayrimenkul gibi konularda devam eden sorunlar; birden bire ve güzel bir şekilde neticelenebilir. Bol şanslar..

KOVA : Haftanın ilk yarısı kazançlar, ikinci yarısında ise; tamamen kişisel konularınıza yoğunlaşacaksınız. Kafanızı çarparak yaralanma riskinizin yüksek olduğu bir hafta. Özellikle çarşambaya dikkat. Sosyal çevrenizden alacağınız destekle kazancınızı artırabilirsiniz. Geçmişte emek verip, olmayacak diye vazgeçtiğiniz şeyler bir anda olabilir.

BALIK : Geçmişe dair olayları hatırlayarak kendinizi üzmeniz mümkün. Duygusal konularda gerçekleri görmekte zorlanacaksınız. Fazla hayalci, realiteden uzak fikirlere kapılabilirsiniz. Kariyer için ektiğiniz tohumların aniden yeşermesiyle yüzünüz gülebilir. Ailenizle daha çok vakit geçirmek size iyi gelecektir.

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