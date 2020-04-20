Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor? - Haber
burç yorumları, Astroloji, Güncel

Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Haftalık burç yorumları ile bu haftaya hazırlanın! Aysun Köşker Koç tarafından değerlendirilen haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda neler yaşanacak fikir edinebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 20 - 26 Nisan haftalık burç yorumları…

20.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:48
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 20 - 26 Nisan haftalık burç yorumları...

Günlük, haftalık ve aylık burç yorumlarınızı öğrenmek için tıklayın...

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Kendinize odaklandığınız bir hafta. Etrafınızdaki kadınlardan beklediğiniz sevgiyi alamayacaksınız. Aile büyükleri ve patronlarla anlaşmak oldukça zor olacak. Ancak yeni bir iletişim tarzıyla sorunu aşabilirsiniz. Bazı yalanlara ve aldatmalara maruz kalabilirsiniz. Zorlayıcı geçecek bu hafta, sonuçta sizin hayrınıza olacak olayları getirecektir.

BOĞA : İçinize dönük, manayı arayan bir ruh halinde olacaksınız. Patron ve müdürlerinizle anlaşmak oldukça zor görünüyor. Çalışma arkadaşınızın desteğini alabilirsiniz. Evlilik veya ortaklı konular ani gelişmelere gebe. Süreç zorlu, fakat sonuç sizin için iyi olacak. Konumunuz için verdiğiniz emeklerin karşılığını da bu hafta alabileceksiniz.

İKİZLER : Eşinizin aile büyükleriyle anlaşmak zor görünüyor. Bu hafta biraz uzak olmakta, mesafe koymakta fayda var. Sanatsal ve yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar, istedikleri kazancı elde edebilecekler. Sevdiğinizle fikirsel olarak çatışsanız da, size enerjisel anlamda destek vermeye devam edecek. Geleceğe yönelik bolca hayaller kurabilirsiniz.

YENGEÇ : Sosyal olmak, yardım kuruluşlarına destek vermek isteyebilirsiniz. Eşinizle yapacağınız tartışma büyüyerek, yaralayıcı bir hal alabilir dikkat! Sessiz kalmaya çalışmak daha iyi olacaktır. Bazı yengeçlerin eşleri işten ayrılabilirler. Birbirinize olan sevginize odaklanarak problemlerin üstesinden gelmeyi başarabilirsiniz.

ASLAN : Hayatta nerede durduğunuza dair bir değerlendirme yapabilirsiniz. Günlük yaşamınızda sizden büyüklerle anlaşmakta zorlanacaksınız. Çalışma hayatında olanlar da. müdürleriyle problem yaşayabilirler. Yakın çevrenizle iş birliği yaparak, sorunlarıaşabilirsiniz. Bu hafta güzel seyahatler ve uzun yolculuk hayalleri kurabilirsiniz.

BAŞAK : Çocuğunuz veya sevgilinizle ilgili sorumluluklar biraz ağır gelebilir. Yurt dışı, hukuk, eğitim, turizm işleri yapanlar için; yeni anlaşmalar ve bağlantı fırsatı var. Çocuğunuzla ilgili konularda eşinizle fikir ayrılığı yaşasanız da orta yolu bulabilirsiniz. Eşinizin kazançlarında artış olabilir. Dış görünüşünüzle ilgili eleştirilere maruz kalabilirsiniz.

TERAZİ : Evlilik veya ortaklıkla ilgili konulardaki sorunlar, maddi sebepler yüzünden had safhaya çıkabilir. Duygularla hareket etmek iyi olacak. Yanılmaya ve kandırılmaya açık bir haftadasınız. Mümkünse önemli kararları gelecek haftaya bırakmakta fayda var. Sahne ve borsadan kazançları olanlar, yurt dışı bağlantıları yaparak istedikleri gelire ulaşabilirler.

AKREP : Günlük rutinler ve sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Kardeş ve yakın arkadaşlarınızla ilgili sorunlar devam ediyor. Bu hafta aklınızla duygularınız birbirini yanıltacaklar. Ancakbu hafta iç sesinizi dinleyerek hareket etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Haftanın ikinci yarısı, eşinizin çevresinden gelecek işlerle ek kazançlarınızda artış olabilir.

YAY : Bekarlar sevgililerine, evliler çocuklarına odaklı bir hafta geçirecekler. Fazla harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Duygularıyla hareket edenler işlerini kaybedebilirler. Ortak iş yapanlar; ortakları sayesinde istedikleri geliri elde edebilirler. Hafta sonu ev ve ailenize odaklanacaksınız. Sorumluluklar ağır gelse de, sonuç sizin için iyi olacak.

OĞLAK : Aile ve ev konularında kendinizi bu kadar eleştirmenizin size pek bir faydası yok. Motivasyonunuzu aşağı çekiyor sadece. Ailedeki sorumluluklar da, bu hafta daha ağır gelebilir. Kardeş veya yakın arkadaşınızla fikir ayrılığı olabilir. Bekarlar haftanın ikinci yarısında, kendilerine uzak kültürden birisiyle yeni bir aşka yelken açabilirler.

KOVA : Maddi konulara yoğunlaşacağınız bir hafta. Eşinizle kazançlarla ilgili konularda fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Özgürlük ihtiyacınızın arttığı bir dönem. Ancak bunu içe dönük bir enerjiyle uygulamaya geçebilirsiniz. Genel olarak bu hafta iç sesinize güvenerek hareket etmeniz yararlı olacaktır. Nihai sonuç ise; yol almanızı sağlayacaktır.

BALIK : Hafta başında çalışma şartlarınızla ilgili değişimler olabilir. Aile büyüklerine bazı olayları farklı şekilde söyleyebilirsiniz. Kardeş veya yakın arkadaşınızın desteğiyle, eşinizle devam eden iletişim sorunlarını çözebilirsiniz. Hafta sonu ani ve fevri davranma riskiniz yüksek. Düşünerek ve sakin adımlar atmakta yarar var. Başınızı koruyun.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dışişleri, Karayipler'de kalan Türkler için Acun'dan yardım istedi Haber
Dışişleri, Karayipler'de kalan Türkler için Acun'dan yardım istedi
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in 3 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu Haber
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in 3 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi Haber
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi Haber
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi Haber
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Ronaldo'nun kendisini karantina aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Ronaldo'nun kendisini karantina aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza...
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, dünyanın en başarısız belediye başkanı İmamoğlu'nu büyütüyor
AK Partili Turan'dan öz eleştiri: Bu yaklaşımımız, dünyanın en başarısız belediye başkanı İmamoğlu'nu büyütüyor
Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı
Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu
Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi
İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Özlem Zengin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kutsi Ebru Şallı Yıldız Tilbe Mustafa Keser
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Zinedine Zidane Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 11:03:36. #1.15#
title