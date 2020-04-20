Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor? Haftalık burç yorumları ile bu haftaya hazırlanın! Aysun Köşker Koç tarafından değerlendirilen haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda neler yaşanacak fikir edinebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 20 - 26 Nisan haftalık burç yorumları…

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 20 - 26 Nisan haftalık burç yorumları...

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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Kendinize odaklandığınız bir hafta. Etrafınızdaki kadınlardan beklediğiniz sevgiyi alamayacaksınız. Aile büyükleri ve patronlarla anlaşmak oldukça zor olacak. Ancak yeni bir iletişim tarzıyla sorunu aşabilirsiniz. Bazı yalanlara ve aldatmalara maruz kalabilirsiniz. Zorlayıcı geçecek bu hafta, sonuçta sizin hayrınıza olacak olayları getirecektir.

BOĞA : İçinize dönük, manayı arayan bir ruh halinde olacaksınız. Patron ve müdürlerinizle anlaşmak oldukça zor görünüyor. Çalışma arkadaşınızın desteğini alabilirsiniz. Evlilik veya ortaklı konular ani gelişmelere gebe. Süreç zorlu, fakat sonuç sizin için iyi olacak. Konumunuz için verdiğiniz emeklerin karşılığını da bu hafta alabileceksiniz.

İKİZLER : Eşinizin aile büyükleriyle anlaşmak zor görünüyor. Bu hafta biraz uzak olmakta, mesafe koymakta fayda var. Sanatsal ve yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar, istedikleri kazancı elde edebilecekler. Sevdiğinizle fikirsel olarak çatışsanız da, size enerjisel anlamda destek vermeye devam edecek. Geleceğe yönelik bolca hayaller kurabilirsiniz.

YENGEÇ : Sosyal olmak, yardım kuruluşlarına destek vermek isteyebilirsiniz. Eşinizle yapacağınız tartışma büyüyerek, yaralayıcı bir hal alabilir dikkat! Sessiz kalmaya çalışmak daha iyi olacaktır. Bazı yengeçlerin eşleri işten ayrılabilirler. Birbirinize olan sevginize odaklanarak problemlerin üstesinden gelmeyi başarabilirsiniz.

ASLAN : Hayatta nerede durduğunuza dair bir değerlendirme yapabilirsiniz. Günlük yaşamınızda sizden büyüklerle anlaşmakta zorlanacaksınız. Çalışma hayatında olanlar da. müdürleriyle problem yaşayabilirler. Yakın çevrenizle iş birliği yaparak, sorunlarıaşabilirsiniz. Bu hafta güzel seyahatler ve uzun yolculuk hayalleri kurabilirsiniz.

BAŞAK : Çocuğunuz veya sevgilinizle ilgili sorumluluklar biraz ağır gelebilir. Yurt dışı, hukuk, eğitim, turizm işleri yapanlar için; yeni anlaşmalar ve bağlantı fırsatı var. Çocuğunuzla ilgili konularda eşinizle fikir ayrılığı yaşasanız da orta yolu bulabilirsiniz. Eşinizin kazançlarında artış olabilir. Dış görünüşünüzle ilgili eleştirilere maruz kalabilirsiniz.

TERAZİ : Evlilik veya ortaklıkla ilgili konulardaki sorunlar, maddi sebepler yüzünden had safhaya çıkabilir. Duygularla hareket etmek iyi olacak. Yanılmaya ve kandırılmaya açık bir haftadasınız. Mümkünse önemli kararları gelecek haftaya bırakmakta fayda var. Sahne ve borsadan kazançları olanlar, yurt dışı bağlantıları yaparak istedikleri gelire ulaşabilirler.

AKREP : Günlük rutinler ve sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Kardeş ve yakın arkadaşlarınızla ilgili sorunlar devam ediyor. Bu hafta aklınızla duygularınız birbirini yanıltacaklar. Ancakbu hafta iç sesinizi dinleyerek hareket etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Haftanın ikinci yarısı, eşinizin çevresinden gelecek işlerle ek kazançlarınızda artış olabilir.

YAY : Bekarlar sevgililerine, evliler çocuklarına odaklı bir hafta geçirecekler. Fazla harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Duygularıyla hareket edenler işlerini kaybedebilirler. Ortak iş yapanlar; ortakları sayesinde istedikleri geliri elde edebilirler. Hafta sonu ev ve ailenize odaklanacaksınız. Sorumluluklar ağır gelse de, sonuç sizin için iyi olacak.

OĞLAK : Aile ve ev konularında kendinizi bu kadar eleştirmenizin size pek bir faydası yok. Motivasyonunuzu aşağı çekiyor sadece. Ailedeki sorumluluklar da, bu hafta daha ağır gelebilir. Kardeş veya yakın arkadaşınızla fikir ayrılığı olabilir. Bekarlar haftanın ikinci yarısında, kendilerine uzak kültürden birisiyle yeni bir aşka yelken açabilirler.

KOVA : Maddi konulara yoğunlaşacağınız bir hafta. Eşinizle kazançlarla ilgili konularda fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Özgürlük ihtiyacınızın arttığı bir dönem. Ancak bunu içe dönük bir enerjiyle uygulamaya geçebilirsiniz. Genel olarak bu hafta iç sesinize güvenerek hareket etmeniz yararlı olacaktır. Nihai sonuç ise; yol almanızı sağlayacaktır.

BALIK : Hafta başında çalışma şartlarınızla ilgili değişimler olabilir. Aile büyüklerine bazı olayları farklı şekilde söyleyebilirsiniz. Kardeş veya yakın arkadaşınızın desteğiyle, eşinizle devam eden iletişim sorunlarını çözebilirsiniz. Hafta sonu ani ve fevri davranma riskiniz yüksek. Düşünerek ve sakin adımlar atmakta yarar var. Başınızı koruyun.