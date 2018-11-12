Hira İçin Okan Kurt'la Gezmeye Giden Demet Akalın, Buluşmalarını İfşa Eden Hayranına Ateş Püskürdü

Demet Akalın ve Okan Kurt ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Okan Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları Demet Akalın'ın evine gelip haciz işlemi başlatmıştı. Çift, yaşanan olaylardan sonra hafta sonu kızları Hira için ilk kez bir araya geldi. İkilinin buluşması akıllara barıştıklarını getirdi ancak şarkıcı iddiaları kısa sürede yalanladı. Akalın, Kurt ve kendisiyle fotoğraf çekerek sosyal medya hesabından paylaşan hayranını da tepki gösterdi.

"YANIMA GELDİĞİNDE BÖYLE KURNAZLIK YAPACAĞINI HİSSETTİM"

Kızları Hira için eski eşiyle uzun bir süre sonra buluşarak Polonezköy'e giden Akalın, bir hayranıyla da fotoğraf çektirdi. Hayranının fotoğraflarını paylaşması üzere Okan ve Demet barıştı haberleri kısa sürede magazin gündeminde yerini aldı. Akalın, fotoğraflarını paylaşan hayranına mesaj atarak tepki gösterdi. Hayranının "Hesap sormak size mi kaldı?" mesajına sinirlenen Akalın, "Yanıma geldiğinde böyle bir kurnazlık yapacağını hissettim. Tam ben de ünlü olayım tipi var sende! Seninki aile bizim ne? terbiyesizsin! Hesap soranda çok merak etmişsin benim kardeşim." dedi.

"ÖZLEDİM TENİNİN KOKUSUNU ÖZLEDİM"

Bir süre "Okan'a çok sinirliydim" diyen Akalın, 2. Sayfa programında 'Okan Bey'i özlediniz mi?' sorusuna 'Özledim teninin kokusunu özledim… İnsan zaman zaman özlüyor ya, özlenmiyor diye bir şey yok.' cevabını vermişti.

ARALARINDAKİ BUZLAR ERİDİ

Boşandıktan sonra bir araya gelmeyen Demet Akalın ve Okan Kurt, hafta sonu kızları Hira Kurt ile Polonezköy'e gitti. Aralarındaki buzları eriten ikili barış sinyali verdi. Okan Kurt ve Demet Akalın'ın fotoğraflarını görenler 'Demet, Okan'ı affetti' yorumunda bulundu.

"HİRA İÇİN HAFTADA BİR BULUŞUYORUM"

Okan'ı affettiği yönündeki iddialara kısa sürede Instagram hesabından cevap vere Akalın, "Nezaketimden fotoğraf çektiriyorum. Sanki senin üzerine vazife, fotoğraflarımı atak akıllı! Hira için haftada bir görüşüyorum, çok meraklı olmayın ve kendinizi bu kadar zeki zannetmeyin! Ayıptır" dedi