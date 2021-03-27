Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 8 yaralı
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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA - Haberler | Güncel
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 8 yaralı

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç otomobile çarptı.

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AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç otomobile çarptı. Kazada 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Gümüşhacıköy ilçesi Keltepe mevkisinde meydana geldi. Hasan Kaya (42) yönetimindeki 58 TZ 239 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp Berat Yılmaz (23) yönetimindeki 07 ACF 343 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücü Yılmaz, otomobildeki eniştesi Akif (32), ablası Sümeyye (25), yeğenleri Miray (3) ve Hilal Cömert (1), diğer aracın sürücüsü Hasan Kaya ile yanındaki Recep (28) ve Fadime Kaya yaralandı.Yaralılar, yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 8 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 8 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 8 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 8 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 8 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 8 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA

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