Hafif ticari araçla servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı
- Hafif ticari araçla servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı Arnavutköy'de boşluktan dönmeye çalışan hafif ticari araca servis minibüsünün çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
- Hafif ticari araçla servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı
İSTANBUL - Arnavutköy'de boşluktan dönmeye çalışan hafif ticari araca servis minibüsünün çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.15 sıralarında Arnavutköy Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan boşluktan dönmeye çalışan hafif ticari araca servis minibüsü çarptı. Servis minibüsü metrelerce ileride durabilirken, çarptığı ticari araç orta refüje çıktı. Kaza sonrasında ağır hasar alan ticari araçta bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili ekipler çalışma başlattı.