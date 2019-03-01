Hadise'ye 5 Milyon TL'lik Piyango Vurdu!
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının final yapmasının ardından reklam filmlerinde oynamaya başlayan güzel şarkıcı Hadise'nin, oynayacağı yeni reklam filminden 5 milyon TL kazanacağı ortaya çıktı.
Cesur fotoğraflarıyla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hadise, şarkıları kadar reklamlarıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü pop şarkıcısı Hadise yeni bir reklam anlaşması yaptı.
3,5 MİLYON TL'SİNİ PESİN ALDI
Hadise yaptığı reklam anlaşmasıyla gündeme oturdu. Pop yıldızı Hadise'nin bir içecek firmasıyla reklam anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Hadise'nin oynayacağı reklamdan alacağı ücret de belli oldu. Bir içecek firmasıyla anlaşan Hadise'nin bu anlaşmadan yıllık 5 milyon TL kazanacağı öğrenildi. Hadise'nin bir yıllık anlaşmanın 3,5 milyon TL'sini peşin aldığı konuşuluyor.
"HADİSE KANDIRMA BİZİ"
Instagram hesabından Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşım yapan Hadise, fotoğrafa, "Sevgililer gününü yalnız geçirince ben!" notunu eklemişti. Hadise'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmamıştı. Hadise'nin bir takipçisi paylaşıma, "Biz yalnızlar olarak hepimiz bu haldeyiz Hadise'cim." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Hadise sevgilin olduğunu biliyoruz açıkla artık kandırma bizi." yorumunu yapmıştı.
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Hadise nin reklamını yapacağı içeceği evime sokmam,zaten acukanın kanallarını TV den sildim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hayat size güzel be biz asgari ücrete tabi bunlar trilyonlarla oynuyor biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar koapcaksa kopsun artıkCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Masada tabagin olsun aileCevap Yaz Yayından Kaldır
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hadise’yi tövbe edip dogru yola gelmeye davet ediyoruz.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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kız hadise napcan o paraları al beni beraber yiyelim hem sana hem paracıklarına talibim :))Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır