: Hadise, 'Tatlı leopar' notuyla paylaştı! Binlerce beğeni aldı

30.12.2019 23:17 | Son Güncelleme: 30.12.2019 23:26

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Instagram'da 10,6 milyon takipçisi bulunan güzel şarkıcı, siyah mini elbisesi ile çekildiği pozunu "Dolce Gattopardo! (Tatlı Leopar)" notuyla takipçileriyle paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Hadise'nin dikkat çeken söz konusu paylaşımı 123 binin üzerinde beğeni aldı.

BACAK DEKOLTELİ POZUYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Öte yandan güzel şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde bacak dekolteli pozunu Instagram hesabından paylaştı. Kırmızı ve yeşil renklerini bir arada kullanan Hadise'nin söz konusu paylaşımı binlerce beğeni alırken, verdiği pozla dikkatleri yine üzerinde toplamayı başardı.

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