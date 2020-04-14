Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor
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Milliyet, Hadise, Magazin

Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor

Şarkıcı Hadise'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı Tanınmış Marka başvurusu reddedildi. Ret kararı sonrası şaşkınlığa uğrayan Hadise, "Benim ismim tanınıyor" diyerek itirazda bulundu.

14.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:55
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor

Geçtiğimiz sene dünyaca ünlü markalarla anılmak için Türk Patent ve Marka Kurumu'na Tanınmış Marka başvurusu yapan Hadise'nin talebi reddedildi.

"BENİM İSMİM TANINMIŞ BİR MARKA"

Milliyet'in haberine göre; Daha önce 'By Hadise' ve 'Hadise' markalarının isim tescilini, ayakkabıcılık sektörü, tekstil ve medya dahil birçok alanda yaptıran şarkıcıya, kuruldan ret kararı çıktı. Marka vekili aracılığıyla itirazda bulunan Hadise'nin, yakın çevresine, "Benim ismim tanınmış bir marka. Bunun tescil edilmemesini anlamıyorum" sözleriyle, serzenişte bulunduğu öğrenildi. Şarkıcı, Türkiye ve Belçika'da yapmış olduğu çalışmaları kurula göndererek, yeni kararın olumlu yönde çıkmasını bekliyor.

HADİSE KİMDİR?

Hadise, 22 Ekim 1985 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Tam olarak adı Hadise Açıkgöz'dür ve aslen Sivaslıdır. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi alan Hadise, 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi aldı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanınmaya başladı, ardından kariyerini Türkiye'de devam ettirmeye başladı.

Hadise'nin tanınmış marka başvurusu reddedildi

2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de hit oldu. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. Albümdeki "Superman", "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına klip çekti. 2014'te Tavsiye ve 2017'de Şampiyon albümlerini piyasaya sürdü. Hadise, biri Altın Kelebek ve üçü de TMF Ödülü olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor
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Haber Yorumları (11)
500
HADİSE: AVNİ NERDESİN LA
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PATTEN: Dandik ve çakma marka başvurusu yapsa hemen alırdı.
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YERLİ: Bu kim ki?
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NESLİHAN: Kendini beyonce saniyor hic gülesim yoktu ????????
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SİVASLI: yoook gayet hadise zannediyor kendini ülkedeki ve dünyaca meşhur ülkemizide Erovizyon da temsil ettiydi herkes fiziğine ve endamına hayran sen gül
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HAA: Bu kadın kim yaw, bunu tanıyan var mı
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RRR: Ucuz biri
1 1 Yayından Kaldır
HAKAN: İnsan isminin patenti mi olur. İyi ben de Hakan isminin hakkını alayım
Cevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
HAKAN: alma kanka..
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MELİSS: ben daha güzelim ve cesur
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500
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