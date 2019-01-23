Hadise'nin Takıntılı Hayranı 5 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

O Ses Türkiye yarışma programının jüri üyeliğini üstlenen Hadise'nin yaşadığı sitenin tellerinden atlayıp içeri girmeye çalışan takıntılı hayranına açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme tarafından verilen kararla ünlü şarkıcı Hadise'ye korku dolu anlar yaşatan Serhat O. beş ay hapis cezasına mahkum edildi.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM"

Uzun bir dönemdir Ses Türkiye yarışma programının jüri kadrosunda yer alan Hadise'nin geçtiğimiz aylarda takıntılı bir hayranının, İstinye bölgesindeki yaşadığı sitenin dikenli tellerinden atlayıp içeri girmeye uğraşması olayı yargıya taşınarak hakkında dava açılmıştı. Ünlü sanatçı Hadise'nin korku ve paniğe kapılmasına neden olan bu talihsiz olayın sonrasında hakkında yapılan suçlamayı reddederken mahkeme tarafından karar verilerek dava sonuca bağlandı. Mahkeme tarafından alınan karar neticesinde, Hadise'nin takıntılı hayranı Serhat O.'nun suçu işlediğine karar verilerek, beş ay hapis cezasına mahkum edildiği öğrenildi. Diğer taraftan Hadise ise yaşadıklarının korkutucu olduğunun özellikle altını çizerek, bu kişiyi daha önce hiç tanımadığını ve görmediğini ifadelerine ekledi.

"YAŞADIKLARIM KORKUTUCUYDU"

Hadise'nin güvenliğini tehdit eden takıntılı hayranına açılan dava Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde başlatılan soruşturmada, O Ses Türkiye'nin jüri üyeliğini üstlenen Hadise takıntılı hayranını affetmedi ve Serhat O. Hakkında mahkeme tarafından, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçu gerekçesiyle 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istenmişti. Öte yandan, başka suçtan tutuklu bulunan Serhat O.'nun, SEGBİS aracılığıyla ifadesine başvurulmasının akabinde mahkeme beş ay hapis cezasına mahkum etti. Hadise ise yaşanan olayların sonrasında, "Amacının ne olduğu belli olmayan şahsı hiç görmedim. Sitenin telli duvarından atlamış. Yaşadıklarım korkutucuydu" şeklinde ifadelere yer verdi.