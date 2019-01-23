Hadise'nin Takıntılı Hayranı 5 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
Ünlü şarkıcı Hadise'nin oturduğu sitenin tellerinden atlayıp kendisine ulaşmaya çalışan hayranı, mahkeme tarafından 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
O Ses Türkiye yarışma programının jüri üyeliğini üstlenen Hadise'nin yaşadığı sitenin tellerinden atlayıp içeri girmeye çalışan takıntılı hayranına açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme tarafından verilen kararla ünlü şarkıcı Hadise'ye korku dolu anlar yaşatan Serhat O. beş ay hapis cezasına mahkum edildi.
"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM"
Uzun bir dönemdir Ses Türkiye yarışma programının jüri kadrosunda yer alan Hadise'nin geçtiğimiz aylarda takıntılı bir hayranının, İstinye bölgesindeki yaşadığı sitenin dikenli tellerinden atlayıp içeri girmeye uğraşması olayı yargıya taşınarak hakkında dava açılmıştı. Ünlü sanatçı Hadise'nin korku ve paniğe kapılmasına neden olan bu talihsiz olayın sonrasında hakkında yapılan suçlamayı reddederken mahkeme tarafından karar verilerek dava sonuca bağlandı. Mahkeme tarafından alınan karar neticesinde, Hadise'nin takıntılı hayranı Serhat O.'nun suçu işlediğine karar verilerek, beş ay hapis cezasına mahkum edildiği öğrenildi. Diğer taraftan Hadise ise yaşadıklarının korkutucu olduğunun özellikle altını çizerek, bu kişiyi daha önce hiç tanımadığını ve görmediğini ifadelerine ekledi.
"YAŞADIKLARIM KORKUTUCUYDU"
Hadise'nin güvenliğini tehdit eden takıntılı hayranına açılan dava Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde başlatılan soruşturmada, O Ses Türkiye'nin jüri üyeliğini üstlenen Hadise takıntılı hayranını affetmedi ve Serhat O. Hakkında mahkeme tarafından, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçu gerekçesiyle 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istenmişti. Öte yandan, başka suçtan tutuklu bulunan Serhat O.'nun, SEGBİS aracılığıyla ifadesine başvurulmasının akabinde mahkeme beş ay hapis cezasına mahkum etti. Hadise ise yaşanan olayların sonrasında, "Amacının ne olduğu belli olmayan şahsı hiç görmedim. Sitenin telli duvarından atlamış. Yaşadıklarım korkutucuydu" şeklinde ifadelere yer verdi.
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yani böyle sapıkların tecavüzcülerin hırsızların çoğaldığı bir zamanda evine bile girecek kadar gözü dönmüş birine bu ceza az şimdi burda hadiseye atıp tutanlar yarın birgün kızkardeşiniz veya ailenize evinize biri gelip suç işlerse tecavüzcüyü haklımı bulacaksınız ya sizede uğrarsa bunlar ne diyeceksiniz..merak etmeyin af gelince sizede uğrarlar belki o zamanda böyle konuşun bakalımCevap Yaz 26 4 Yayından Kaldır
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Ne gerizekalı insanlar var güzelim ülkemde. Hadise için değermi 5 ay hapis yatmaya. Allah akıl fikir versin. Ne deyim.Cevap Yaz 19 11 Yayından Kaldır
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Telden atlarsan olacağı o.Allahım sen beterinden sakla.Cevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
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Allahınızın aşkına şu yazım hatalarınıza bir dikkat edin. Bir ilkokul mezunu bile bu kadar hata yapmaz. Kime yazdırıyorsunuz bu haberleri.Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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Bu dünyada adalet dağıttığını zannedenler öbür dünyada Allah''ın adaletini görüp kendilerini cehennemin şefkatli kollarında buldukları zaman bende aynen böyle diyeceğim. Yaşasın Cehennem.Cevap Yaz 3 11 Yayından Kaldır